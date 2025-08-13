수도권 최대 200㎜ ‘물폭탄’‥ 전국 천둥·번개 동반 집중호우

남부지방과 제주도 가끔 비

13일 수요일은 중부지방을 중심으로 강하고 많은 비가 내리겠다.

서울에 호우주의보가 내린 13일 서울 종로구 광화문네거리에서 우산을 쓴 시민들이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. 뉴스1

기상청은 이날 “중부지방은 비가 내리겠고 남부지방과 제주도는 가끔 비가 내리다가 오후에 대부분 그치겠다”고 예보했다.

14일까지 예상 강수량은 ▲서울, 인천, 경기, 서해5도 50~150㎜(많은 곳 인천, 경기북부, 서해5도 200㎜ 이상) ▲강원내륙, 산지 30~100㎜(많은 곳 강원중·북부내륙 150㎜ 이상) ▲강원북부동해안 10~40㎜ ▲강원중·남부동해안 5~20㎜ ▲충남북부, 충북중·북부 30~80㎜(많은 곳 충남북부 100㎜ 이상) ▲대전, 세종, 충남남부, 충북남부 20~60㎜ ▲광주, 전남, 전북 5~40㎜ ▲부산, 울산, 경남, 대구, 경북, 울릉도, 독도 5~40㎜ ▲제주도 5~20㎜다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

기상청은 “짧은 시간에 강한 강수가 내리면서 하천의 물이 갑자기 불어날 수 있으니 접근 및 야영을 자제하고 하늘이 갑자기 어두워지는 경우 안전한 곳으로 이동해야 한다”고 당부했다.

당분간 기온은 평년(최저 21~24도, 최고 28~32도)과 비슷하겠다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가겠으나, 최고체감온도가 31도 이상(특히 남부지방과 제주도 중심 33도 이상)으로 올라 무덥겠다.

일부 수도권(파주)에 발효된 폭염특보는 이날 비가 내리면서 해제될 가능성이 있겠으나 남부지방과 제주도를 중심으로 기온이 올라 무덥겠고 폭염특보가 발표될 가능성이 있겠다.

낮 최고기온은 26~34도를 오르내리겠다.

주요 지역 낮 최고기온은 서울 28도, 인천 28도, 수원 29도, 춘천 27도, 강릉 29도, 청주 32도, 대전 31도, 전주 33도, 광주 32도, 대구 34도, 부산 31도, 제주 33도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.