미중 '관세휴전' 다음단계?…"돌파구없고 '단편적 합의' 가능성"

홍콩 SCMP 보도…"이제 본격적인 무역협상, 미중 정상회담이 관건"

"美대두, 中러시아산 원유, 美첨단기술제한 완화 등이 주요 이슈"

미국과 중국이 '90일간의 관세 휴전'을 연장하는 데 성공했지만, 다음 단계로는 수출 통제와 상품 구매 측면의 '단편적 합의'에 그칠 수 있다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 13일 보도했다.



SCMP는 전문가들 분석을 인용하는 형식으로 "중국은 일방적인 협정을 강요받지 않겠다는 입장"이라면서 이같이 전했다.

3차 미·중 무역회담에서 베선트 미국 재무장관(왼쪽)과 허리펑 중국 부총리. 신화연합뉴스

이 신문은 미중 양국 간 협상이 앞으로도 쉽지 않을뿐더러 무역 회복력에 대한 장기적인 시험대가 될 것으로 예상돼 단기적으로 의미 있는 돌파구가 생길 가능성은 작다고 짚었다.



네덜란드 은행 ING의 중화권 수석 이코노미스트인 린 쑹은 "관세율 재상승은 미중 어느 쪽에도 이익이 되지 않지만, 양국 간 문제를 완전히 해결하기 위한 대규모 협상을 구상하기도 어려운 실정"이라면서 "앞으로도 (협상의) 확장과 조정이 계속될 것"이라고 전망했다.



도널드 트럼프 미 대통령이 중국과 지난 5월 합의한 90일간의 '관세 휴전' 마지막 날인 11일(현지시간) '휴전'을 90일 더 연장하는 내용의 행정명령에 서명함으로써 일단 관세 휴전이 연장돼 대격돌 위기는 피했지만, 차후 갈 길이 멀다는 지적이 많다.



미국이 지난 5월 12일부터 적용한 24%포인트 추가 관세 유예기간을 다시 90일간 늘리고 중국 역시 보복을 유예키로 합의함으로써 미중 양국은 상대국에 각각 30%와 10%의 기존 상호관세를 유지하게 되지만, 본격적인 '무역 협상'에 돌입한 상황이다.



트럼프 대통령이 관세 휴전 행정명령 서명에 앞서 중국에 미국산 대두 수입을 4배로 늘리라고 촉구하고 나섬으로써 무역협상의 포문을 열었다.



미국 무역대표부(USTR) 부대표를 지낸 웬디 커틀러 아시아소사이어티정책연구소(ASPI) 부회장은 "이제 미중 협상가들이 무역 협정 분야에 집중할 수 있게 됐으며, 이를 통해 트럼프-시진핑 정상회담으로 가게 될 것"이라고 내다봤다.

2025년 8월 11일 새벽(현지시간) 미국 도널드 트럼프 대통령이 소셜미디어 트루스소셜에 올린 게시물. 도널드 트럼프 대통령 트루스소셜 게시물 캡처

커틀러 부회장은 "트럼프 대통령의 첫 임기 때 체결된 (2017년 수준 대비 최소 2천억달러 이상 특정 미국 상품 및 서비스 구매를 확대하기로 한) 1단계 무역협정으로부터 교훈을 얻은 베이징 당국이 미국에 더 엄격한 상대가 될 것"이라고 덧붙였다.



싱가포르의 ISEAS-유소프 이샥 연구소의 스티븐 올슨 객원 선임 연구원은 "(이제) 중국은 상당한 영향력을 가지고 있다고 생각하고 1단계 합의에서처럼 일방적인 합의에 동의하지 않을 것"이라고 전망했다.



10월 말레이시아 쿠알라룸푸르 아세안(ASEAN) 정상회의 또는 10월 말∼11월 초 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 전후로 미중 정상회담이 개최될 가능성이 큰 가운데 차후 미중 무역 협상이 정상회담 개최 여부는 물론 개최 시 합의문에 큰 영향을 줄 것이라는 게 대체적인 관측이다.



베이징대 교수 국제관계대학원의 자다오중 교수는 "콩과 여타 농산물에 대한 수요는 비탄력적이며 중국이 새로운 구매 계약을 체결하려면 이미 체결된 계약은 물론 소비 수준의 변화 등에 드는 비용을 생각해야 한다"며 트럼프 대통령의 '대두 4배 수입' 요구에 부정적 견해를 밝혔다.



홍콩대의 브라이언 웡 교수는 "미국의 (AI용 반도체 등의) 기술 제한에 대한 추가 완화 여부가 중국이 정상회담에 동의하는 대가 중 하나가 될 것"이라고 짚었다.



웡 교수는 "중국으로선 국유자본의 배치 다각화로 민간 기업들의 활력을 찾게 하고 (수출 감소를 상쇄할 수 있도록) 내수 진작을 강화하고 부동산 시장을 되살려 중산층의 자신감을 높인다면 트럼프의 대(對)중국 공세를 견뎌낼 충분한 기회를 갖게 될 것"이라고 봤다.

중국 헤이룽장성 러시아산 원유 처리 정유 공장. 홍콩 SCMP 캡처

올슨 연구원은 "미중 양국이 연내에 정상회담을 갖는다면 추가로 관세를 내리고 서로 수출 제한 조치를 개선하는 합의에 이를 수도 있을 것"이라면서도 "그렇다고 하더라도 미국은 자국에 불리한 중국 산업정책을 바꾸지 못할 것"이라고 강조했다.



이런 가운데 트럼프 미 행정부는 중국과의 무역 협상에서 러시아산 원유 구매에 대한 대응으로 중국산 수입품에 대한 새로운 관세를 부과하는 방안을 고려하고 있다고 SCMP는 보도했다.



이코노미스트 산하 분석기관인 '이코노미스트 인텔리전스 유닛'의 중국 담당 쑤웨 수석 이코노미스트는 "미중 양국의 경쟁은 경제·기술·보안·세계질서에 대한 영향력 등 다양한 측면에서 고유의 불확실성과 변화하는 역학 관계를 갖고 있으며, 이 때문에 장기적 경쟁은 간단한 결론에 이르지 못할 것"이라고 분석했다.

<연합>