해경, ‘방수 작전화’로 해수부 해양수산신기술 2년 연속 인증

해양경찰청이 해양수산부 해양수산신기술(NeT) 2년 연속 인증의 쾌거를 거뒀다. 지난해 폴딩오일펜스에 이어 올해 상반기 해양경찰연구센터에서 자체 개발한 ‘방수작전화’를 통해서다.

13일 해경청에 따르면 이번 사업은 해양수산 분야에서 최초 개발됐거나, 기존 기술을 혁신적으로 개선·개량한 기술을 인정하는 것이다. 방수작전화는 평상시 안전화처럼 착용하다, 해상 임무 때 내부 방수 원단을 무릎 아래까지 확장되는 구조로 설계됐다. 외관과 달리 장시간 물속에서 임무 수행이 가능하다.

해양경찰청 청사.

2024년 서울국제발명전시회 은상 수상작이기도 하다. 해당 제품은 해경뿐만 아니라 한강경찰대, 한강소방 수난구조대, 해수부 어업관리단 등 유관기관에 배치돼 실제 해상 구조 및 단속 임무에 시범 운용 중이다. 사용자 중심의 현장 피드백을 통해 보완 및 추가 보급할 예정이다.

앞서 해경이 선보인 폴딩오일펜스 기술은 바다에서의 기름 유출사고에 대응하기 위한 것이다. 별도의 공기 주입없이 내부 탄성력(인장스프링)에 의해 자동으로 팽창된다. 부력체를 지그재그로 접어서 부피를 절반가량 줄일 수 있어 운반과 보관이 용이하다.

김한규 센터장은 “신기술 인증을 넘어 현장에 필요한 장비를 개발해 그 기술이 국민의 안전을 지키는데 사용되도록 할 것”이라며 “해양 장비 국산화와 상용 기술 개발에 최선을 다하겠다”고 말했다.