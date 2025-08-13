폭염 뒤 장마에 과수 ‘탄저병’ 비상… “신속한 방제 중요”

경북 안동시는 장마에 고온다습한 날씨가 이어지면서 과수 탄저병 확산 가능성이 크다며 농가에 적극적인 방제를 13일 당부했다.
탄저병은 고온다습한 환경에서 주로 발생하는 곰팡이병이다. 초기에 검은 반점이 생기고 표면이 움푹 들어간 뒤 원뿔형으로 부패가 진행되는 것이 특징이다. 전염성도 강하다. 포자가 대량 생산돼 병원균이 빗물을 타고 급속히 퍼질 수 있어 조기 발견과 방제가 무엇보다 중요하다.
시에 따르면 탄저병을 예방하기 위해선 병든 과일은 보이는 즉시 제거해 과수원 밖으로 반출 또는 매몰해야 한다. 탄저병 예방을 위해 비 오기 전에는 과수에 보호용 살균제를 뿌려야 한다. 확산이 가장 활발한 비가 온 후에는 침투이행성 살균제를 과수에 살포해야 한다. 약제 살포 후에는 과수원 예찰을 정기적으로 해야 확산을 막을 수 있다.
시 관계자는 “과원 관리 요령과 약제 적기 살포 방법 등 현장 맞춤형 예방 컨설팅을 강화해 탄저병 피해를 최소화하겠다”며 “농가는 관리 요령을 꼭 지켜주길 바란다”고 당부했다.