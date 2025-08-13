인천 남동구, 남촌 달맞이 둘레길 통행 안전성·일관성 확보

인천 남동구의 남촌초교부터 남촌어린이공원을 연결하는 통학로 구간이 새단장을 마쳤다. 협소하고 노후한 도로는 확장하고, 측구와 경계석을 정비해 통행 여건의 안전성·일관성이 확보됐다는 평가를 받는다.

남동구는 남촌동 일원에서 벌인 ‘남촌 달맞이길(둘레길) 조성사업’을 마무리했다고 13일 밝혔다. 이번 2구간은 약 660m 연장으로 2023년 공모에 선정된 ‘남촌 도시재생사업’ 일환이다.

어린이 통학로의 안전성·보행권 향상, 도로 환경 및 마을경관 개선 등 주민이 실질적으로 체감할 수 있는 변화에 중점을 두고 추진됐다. 주민 의견을 반영해 노후 담장을 정비하는 등 주거지 경계의 미관도 함께 고민했다.

달맞이길은 향후 1구간과 3구간에서도 주차공간 확보, 옹벽 정비 등을 단계적으로 벌일 계획이다. 박종효 남동구청장은 “달맞이길은 골목부터 바꾸는 생활밀착형 도시재생의 우수 사례”라며 “앞으로도 작은길 하나, 담장 하나에도 현지 구성원들의 목소리를 담아 살기 좋은 마을 만들기에 힘쓰겠다”고 말했다.