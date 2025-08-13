대만 라이칭더 총통 지지율 역대 최저…반중 노선에 유권자 피로감

지난해 취임한 라이칭더 대만 총통의 지지율이 역대 최저치로 떨어졌다. 라이칭더 총통의 거듭된 반중(反中) 노선에 유권자들이 대다수 피로감을 느낀 영향으로 풀이된다.

12일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 블룸버그통신 등은 최근 대만에서 진행된 복수의 여론조사에서 라이칭더 총통의 지지율은 하락했다고 보도했다.

라이칭더 대만 총통. EPA연합뉴스

여론조사기관 대만민의기금회가 지난 4일부터 6일까지 유권자 1079명을 대상으로 실시한 여론조사에 따르면 라이칭더 총통의 국정 운영을 지지한다는 응답은 33.3%에 그쳤다. 이는 라이칭더 총통이 지난해 5월 취임 이후 가장 낮은 수치다. 반면 국정 운영을 반대한다는 응답은 54.4%에 달했다.

대만 방송 TVBS가 진행한 여론조사도 비슷한 결과가 나왔다. TVBS가 1일부터 8일까지 1044명을 대상으로 여론조사에 나선 결과 라이칭더 총통의 국정 수행에 만족한다는 응답은 28%로 조사됐다. 이는 지난 5월 여론조사에서 4%포인트 하락한 수치다.

라이칭더 총통의 지지율 하락은 취임 이후 그가 펼쳐온 반중(反中) 노선에 유권자들의 피로감을 느낀 영향으로 풀이된다. 지난달 26일 라이칭더 총통과 민주진보당(민진당)은 친중(親中) 성향의 야당 의원 3분의 1이상 파면을 목표로 국민소환투제 선거(국민이 선출직 공무원을 임기 중 파면)를 진행했다.

당시 대만 입법원(국회)은 여당인 민진당이 51석을 차지하고 있었는데 원내 1당인 야당 국민당(52석)이 민중당(8석)과 연합해 행정부를 견제하는 법안 처리와 예삭 삭감을 거듭 시도하면서 라이칭더 총통과 각을 세웠다. 이에 민진당은 친중 성향인 국민당 의원에 대한 반중 정서를 불러일으켜 친여 성향 시민단체들의 캠페인을 통해 유권자 서명을 받아내면서 국민소환제 선거가 성립됐다.

다만 투표는 유권자들이 파면 반대에 표를 던지면서 모두 부결됐고, 라이칭더 총통 정권은 타격을 입게됐다.

전문가들은 블룸버그 통신에 “지지율 하락은 라이 총통이 반중 노선을 펼치는 것보다 경제와 민생에 집중하길 원하는 유권자의 신호”라고 분석했다.

라이칭더 총통은 도널드 트럼프 미국 대통령이 대만의 대미 수출품에 20%의 상호관세를 부과한 데에 대해서도 비판을 받고 있다. 지난 4월 트럼프 대통령이 1차 관세 부과를 발표했을 당시 대만은 유리한 위치에 있는 것처럼 보였지만 20% 관세 발효에 상황은 급변했다. 특히 올해 미국 달러 대비 대만 통화 가치가 상승하면서 당장 수출 경제에 빨간불이 켜졌다.