광복절 연휴 제주 21만6000명 방문할 듯…2024년보다 1.5% 증가

제주도관광협회는 13일부터 17일까지 닷새간 항공과 선박을 이용해 21만6000명이 제주를 찾을 것으로 예상한다고 13일 밝혔다.

이는 지난해 광복절 연휴 기간(2024년 8월 14일∼18일) 21만2882명보다 1.5% 증가한 수치다.

제주시 금능해수욕장.

날짜별로 보면 13일 4만명, 14일과 15일 각 4만8000명, 16일 4만2000명, 17일 3만8000명 등이다.

국내선 출발·도착 항공편은 총 1127편으로 지난해 1107편보다 1.8%(20편), 국제선 항공편은 162편으로 지난해 139편보다 16.5%(23편) 증가했다.

항공기 공급좌석도 국내선 21만5224석, 국제선 2만9765석으로 작년 대비 각각 1.9%(4075석)와 17%(4318석) 늘었다.

제주도관광협회는 광복절 연휴 국내선 항공편 평균 탑승률을 90%로 예상하고 있다.

아울러 연휴 기간 탑승객 7000명을 실은 크루즈 총 3편이 입항할 예정이다.

제주도관광협회 관계자는 “연휴 중반인 14∼15일에 관광객이 집중되는 등 이번 광복절 연휴의 경우 관광객이 단기 체류를 선호하는 것으로 보인다”고 말했다.