농축협 모바일플랫폼 NH콕뱅크, 가입자 1300만명 돌파

농협(회장 강호동) 상호금융(대표이사 여영현)의 대표 모바일플랫폼 「NH콕뱅크」가 가입 고객 1,300만명을 돌파하며 금융부터 우리 일상 전반을 아우르는 종합생활금융 플랫폼으로 입지를 굳히고 있다.

「NH콕뱅크」는 지난 2016년 출시 이후, 고객 중심의 편리한 금융 서비스 제공을 목표로 지속적인 개선을 거듭하며 올해 1월 차세대 개발 프로젝트를 성공적으로 완료하여 새로워진 「NH콕뱅크」로 거듭났다.

새로워진 「NH콕뱅크」는 청소년, 중·장년층, 외국인 등 다양한 모드를 통해 접근성을 개선하고, 고객 특성에 맞춘 서비스를 제공하며, 콕쇼핑 개편을 통해 농산물 구매 뿐 아니라 식품, 생활, 여행 등 다양한 분야에서 고객의 일상생활에 도움이 되는 기능을 강화하였다.

여영현 상호금융대표이사는 “NH콕뱅크가 1,300만명의 가입자를 달성할 수 있었던 것은 고객 불편을 해소하기 위한 지속적인 개선을 통한 고객 만족 덕분”이라며 “앞으로도 끊임없는 변화와 혁신을 통해 국민의 일상에 더 큰 편리함을 제공할 수 있는 종합금융 플랫폼으로 거듭나겠다”고 밝혔다.