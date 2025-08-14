더피플라이프, 전국 동물장례 네트워크 확장 위한 ‘한국동물장례협회’와 업무협약 체결

사진=더피플라이프 제공

토탈 라이프케어 전문기업 ‘더피플라이프’(대표 차성곤)가 사단법인 한국동물장례협회(회장 이상흥)와 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약을 통해 더피플라이프 회원은 한국동물장례협회 소속의 전국 주요 반려동물 장례시설에서 장례 서비스를 이용할 경우 멤버십 할인 혜택을 누릴 수 있게 됐다.

협회와 제휴된 주요 장례시설로는 강원 강릉의 강릉 펫사랑, 경기 광주의 러브펫, 충남 논산의 리멤버파크, 경남 양산 메리온, 경북 칠곡 스윗드림펫, 전북 임실 오수펫 추모공원, 경기 용인의 씨엘로펫, 부산 기장 파트라슈, 그리고 경기 광주, 김포, 남양주에 분포한 펫포레스트 등이 있다.

한국동물장례협회는 농림축산식품부로부터 인가받은 동물장묘업 등록업체들을 중심으로 구성된 공식 단체로, 전국 합법 장례시설의 서비스 품질 향상과 투명한 운영, 그리고 건전한 반려동물 장례문화 조성을 위해 적극 노력하고 있다. 반려동물 인구가 1,500만 명을 넘어선 현재, 협회는 표준화된 장례 절차와 체계적인 관리로 많은 반려인들의 신뢰를 얻고 있다.

더피플라이프는 상조 서비스를 넘어 웨딩, 크루즈 여행, 어학연수, 유품 정리 등 생애 전반을 아우르는 통합 라이프케어 플랫폼으로 자리매김해왔으며, 최근에는 반려동물 장례 서비스까지 영역을 확장해 고객의 다양한 라이프스타일 요구에 부응하고 있다.

더피플라이프 차성곤 대표는 “반려동물이 가족 구성원으로 자리 잡은 시대에, 그들의 마지막 순간까지도 세심하고 믿음직한 서비스가 필요하다고 생각한다”며 “이번 업무협약을 통해 고객들에게는 신뢰할 수 있는 장례 서비스를 제공하고, 동시에 경제적인 혜택까지 드릴 수 있게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”고 밝혔다.