집에 들어서자마자 ‘아이 냄새~’…원인은 구석구석에 있다

여름철 냄새와의 전쟁이 시작됐다. 습도가 높은 여름에는 집 안 곳곳에서 악취와 퀴퀴한 냄새가 나기 쉽다. 음식물, 곰팡이, 하수구, 신발장 등에서 발생하는 냄새는 불쾌감을 유발한다. 여름철 냄새는 원인이 다양해 단순한 환기만으로 해결이 어렵다. 냄새가 발생하는 장소별로 원인을 파악하고 맞춤형 제품을 사용해 냄새를 제거해야 한다.

집 안 냄새를 유발하는 대표적인 공간이 화장실이다. 화장실 청소는 다른 곳에 비해 시간과 체력 소모가 커서 자주 청소하기 쉽지 않다. 스프레이 타입 제품을 사용하면 손이 닿기 어려운 틈새까지 간편하게 청소할 수 있다. 피죤 ‘무균무때 뿌리는 락스세제’는 쫀쫀한 거품이 쉽게 떨어지지 않고 오염원 분자에 밀착해 물때, 찌든 때 등 각종 오염 원인을 제거한다. 찌든 때의 경우 수세미나 스펀지 등을 활용하면 더욱 깨끗하게 제거할 수 있다. 유해균, 곰팡이 포자 등 살균력 99.9%의 살균 효과를 자랑한다.

화장실 청소 후에도 냄새가 이어진다면 하수구가 원인일 수 있다. 하수구 내부에 오수와 오물이 쌓이면 곰팡이와 세균이 증식하고 하수구의 압력이 상승해 배수관을 타고 악취가 실내로 유입돼 공기를 오염시킨다. 배수구 전용 세정제를 사용하면 악취 원인인 각종 오물이 제거돼 쾌적해질 수 있다. 피죤 ‘드릴펑’은 머리카락, 오물 등으로 막힌 배수관 내부에 강력하게 흡착해 이물질을 빠르게 제거할 수 있다. 부식방지제의 일종인 규산나트륨이 들어있어 배수관의 부식을 방지할 수 있다. 세면대, 변기, 주방 하수구 등 다양한 곳에 사용할 수 있다.

여름철에는 음식물 쓰레기를 하루만 방치해도 악취가 집 안에 퍼질 수 있다. 밀폐 기능을 강화해 냄새차단이 잘 되는 전용 쓰레기통을 사용하면 음식물 쓰레기 냄새가 공기 중으로 퍼지는 것을 막을 수 있다. JVR ‘올 스테인리스 음식물 쓰레기통’은 고정밀 결합구조를 설계해 냄새차단 효과가 있다. 뚜껑의 거치고리가 있어 본체나 손잡이에 걸어 사용하면 바닥의 오염을 방지할 수 있다.

냉장고 냄새는 음식이 부패하거나 밀폐용기에 제대로 보관하지 않는 등 다양한 원인으로 발생한다. 냉장고 속 냄새가 신경 쓰인다면 냉장고 전용 탈취제를 비치해 냄새를 제거해야 한다. 냉장고용과 냉동실용 탈취제는 사용 온도가 다르기 때문에 구분해 사용해야 한다. 어는점이 높은 냉장실용 탈취제를 냉동실에 넣으면 제품이 얼어버려 효과가 떨어진다. 반대로 영하에서도 얼지 않도록 설계된 냉동실용 탈취제를 냉장실에 사용하면 탈취작용이 과도하게 일어나 제품 수명이 짧아진다. 라이프스탠다드 ‘냄새먹는 달걀’은 천연 규조토와 초미세야자활성탄을 사용해 제습력이 타사 대비 최대 3배 이상이다. 자연친화성분을 사용했으며 반영구 사용이 가능하다.

여름철 더운 날씨로 인해 신발 속에 땀이 스며들고, 이런 신발들을 문을 닫아 보관하면서 습기가 제대로 배출되지 않기 때문에 신발장 역시 냄새가 나기 쉬운 공간이다. 신발장처럼 닫아두는 일이 많은 공간은 디퓨저나 향수와 같은 발향 제품을 사용할 경우 냄새가 섞여 오히려 악취가 될 수 있으므로 냄새를 잡아주는 탈취제를 사용하되, 자주 환기해주는 것이 좋다. BAS ‘탈취제’는 고체형 밤 타입으로 액화과정 없이 바로 기체로 날아가 악취분자에 흡착된다. 유해물질 불검출 테스트를 완료해 안심하고 사용할 수 있다.

전자레인지도 냄새의 사각지대다. 자주 사용하지만 청소를 간과하기 쉬워 기름때 제거 클리너를 사용해 내부에 눌어붙은 음식물 찌꺼기와 냄새를 함께 제거하면 효과적이다. 폴리보이 ‘키친클리닝 티슈’는 곡물에서 추출한 바이오 알코올 성분을 함유해 식품이 닿는 곳에도 사용 가능하다. 얼룩과 기름때를 빠르게 제거하는 강력한 세정력을 가졌으며 재생 가능한 원료로 만들어진 친환경 티슈다.