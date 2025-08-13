빨간 글씨로 ‘삭제’에 밑줄 ‘쫙’…향산집을 아시나요?

이만도 문집 일제 검열에 출판 가로막혀

해방 이후 1948년 비로소 간행 마무리

일본은 1909년 2월 출판법을 제정해 당시 조선에서 간행하는 모든 출판물을 검열했다. 검열을 통해 조선인의 독립 의지를 저지하고 민족의식을 말살하기 위해서다.

독립운동가들은 검열에 맞서 붓으로 저항 의지를 드러냈다. 현재 한국국학진흥원이 소장한 향산 이만도(1842~1910)의 문집 ‘향산집’의 검열본은 1931년 조선총독부에 제출해 출판검열을 받고 돌려받은 책이다. 독립운동가의 글에 대한 일본의 억압과 말살이 잘 드러나 있다.

향산집 검열본. 한국국학진흥원 제공

◆일본, 조선의 역사를 검열하다

퇴계 이황의 후손인 이만도는 1910년 국권 피탈 소식을 듣자 단식으로 저항하다 순국했다. 그의 순국 후 후손과 제자들은 이만도의 문집을 간행하고자 했으나 검열을 받지 않고서는 책을 간행할 수 없었다.

검열본은 전체 14책인데 이 중 본집 2책과 별집 1책을 포함한 3책을 한국국학진흥원이 소장하고 있다. 조선총독부에 제출한 후 돌려받은 검열본 3책은 ‘직재집’이라는 표지서명으로 전해져 온다.

조선총독부는 책을 검열하면서 문제가 되는 문구나 단어가 있으면 그 행의 맨 위에 한자로 ‘삭제(削除)’ 두 글자가 표기된 붉은색 도장을 찍었다. 민감한 부분에 대해서는 삭제 도장은 찍지 않았으나 해당 문구나 단어에 붉은색 필기구로 둥근 원이나 줄을 그었다.

3책 중 중점적으로 삭제를 지시한 부분은 ‘금상(今上)’, ‘성상(聖上)’과 같이 조선의 임금을 나타내는 부분이나 임진왜란과 관련된 부분이 많다. 일본이 조선의 역사를 부정하고 말살하려 했음을 엿볼 수 있는 대목이다.

◆치안방해 명목으로 압류된 향산집

향산집의 검열본은 전체 14책 중 현재 6책의 소재만 확인된다. 나머지 8책이 발견되지 않고 있는 이유는 출판이 불허되고 차압됐기 때문이다. 조선총독부는 출판을 불허한 이유로 ‘이만도는 일찍이 일본과의 5개 조약 성립 때에 분개해 의병을 일으키고 반항한 일이 있다. 또 한일병합이 성립되자 상소문을 남기고 단식해 숨진 자로 그 내용은 모두 치안방해에 판단되는 것이다’라고 서술했다.

해당 내용은 이만도의 아들인 이중업이 지은 부록을 요약한 것으로 일본은 자신들의 치부를 드러낸 서술을 철저히 배척하고자 했다. 결국 조선총독부의 검열로 향산집은 제대로 간행할 수 없었고 해방 이후 1948년이 돼서야 비로소 간행이 마무리됐다.

한국국학진흥원 관계자는 “향산집의 간행 과정을 통해 일본의 폭력적인 출판검열에 저항한 독립운동가의 분투를 확인할 수 있다”며 “앞으로도 이와 같은 독립운동가의 투쟁을 발굴해 알리겠다”고 말했다.