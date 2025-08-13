"다이어트 효과" 샘플 주며 홍보한 액상담배, 알고 보니 마약

강남 일대서 신종 마약 유통…경찰, 10명 송치

액상 전자담배에 마취 효과가 있는 전문의약품을 섞은 신종 마약을 강남 유흥업소에 유통한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 마약범죄수사대는 부정의약품 제조·유통책 A씨(구속)와 밀수입책 B씨 등 10명을 보건범죄단속법 위반 등 혐의로 검찰에 송치했다고 13일 밝혔다. 총책인 프랑스 남성·미국 여성 부부는 태국으로 도주해 인터폴 적색수배를 발령했다.

경찰이 압수한 부정의약품. 서울경찰청 마약범죄수사대 제공.

일당은 작년 5∼10월 전문의약품인 에토미데이트와 프로폭세이트를 홍콩에서 밀수입한 후 시중의 액상담배와 배합하는 방식으로 전자담배 카트리지 987개를 만들고 일부 판매한 혐의를 받는다.

에토미데이트는 프로포폴과 비슷한 전신마취유도제다. 프로폭세이트 또한 '물고기 마취제'로 알려진 의약품이다. 앞서 홍콩에서 '우주오일'(Space oil)로 불리며 전자담배 형태로 확산해 사회적 문제가 됐는데 국내에도 상륙한 것이다.

유통책들은 유흥업소에 손님으로 방문해 업소 종사자들에게 무료 샘플을 제공하며 홍보했다. '불법이 아니다', '검출되지 않는 약물이다'라며 안심시키고 '다이어트에 효과가 있다'고 속여 카트리지를 판매했다.

한 유통책은 태국 방콕 공항에서 카트리지 300개를 누군가에게 건넨 정황도 포착됐다. 경찰은 이들이 해외 판로 개척까지 준비한 것으로 보고 있다.

경찰은 작년 7월 강남 유흥업소 종사자가 케타민을 투약한다는 제보를 입수한 후 수사에 착수했다. 유통책을 추적하던 중 A씨의 주거지에서 마약류로 추정되는 액체를 대량으로 발견해 수사를 확대했다.

이후 A씨의 SNS 대화내역 등을 토대로 공범을 검거했고 마취제 1500ml와 액상담배 432ml, 전자담배 카트리지 513개, 현금 2억4800만원을 압수했다.

부정의약품 전자담배 카트리지 제조에 사용된 전문의약품. 서울경찰청

경찰은 국내에는 잘 알려지지 않았던 프로폭세이트가 마약류로 지정되도록 지난달 14일 식약처에 제도개선을 요청했다. 식약처는 지난달 30일 프로폭세이트를 임시마약류로 지정 예고했다.

식약처는 전날 에토미데이트 등을 마약류로 지정하는 내용의 '마약류관리법 시행령' 개정안을 공포하기도 했다.