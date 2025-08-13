경북도민 숙원사업 영일만횡단대교, 17년간 노선조차 확정 못해… 도민들 분노 극에 달해

“삽 뜨는 줄 알았다”… 포항시민 우롱한 영일만대교 예산 삭감에 분노

포항시개발자문위원연합회, 정부와 정치권에 공식 성명 발표

영일만대교 예산, “정치적 홍보는 넘쳤지만 실질 절차는 뒷전”

"경북도민의 숙원사업이자 국책사업인 영일만횡단대교 건설이 17년간 노선조차 확정하지 못해 기가 찰 노릇입니다"

경북도와 포항시가 적극 추진해온 지역 현안인 영일만횡단대교(영일만 횡단구간 고속도로) 건설이 기본 방향조차 잡지 못하고 우왕좌왕하고 있다.

중앙정부와 지방자치단체 간 이견으로 아직 횡단 노선도 확정하지 못하면서 사업 지연이 우려된다.

포항시개발자문위원연합회는 13일 오전 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 있다.

13일 경북도와 포항시에 등에 따르면 영일만 횡단대교 건설사업은 2008년 광역경제권발전 30대 선도프로젝트에 선정됐으나 17년이 지난 현재까지 첫 삽도 뜨지 못하고 있다.

영일만횡단대교는 포항∼영덕 고속도로 건설안에 포함된 포항 앞바다를 가로지르는 다리다.

전체 구간은 포항 북구 흥해읍 남송리 일원에서 남구 동해면 약전리까지 18㎞, 왕복 4차로로 계획됐다.

총사업비는 약 3조2000억원이다.

도와 시는 영일만횡단대교 북쪽 끝에는 올해 말 개통하는 포항∼영덕 고속도로, 남쪽 끝에는 기존 울산∼포항 고속도로와 연결함으로써 물류나 관광에 큰 도움이 될 것으로 기대한다.

하지만 경제적 타당성과 군함 통행 문제 등을 검토하는 과정이 지체되면서 아직 구체적인 노선조차 확정되지 못한 상태다.

도와 시는 영일만 횡단대교 가운데에 인공섬, 북쪽에는 해상교량을 만들고 남쪽에는 해저터널을 건설하는 안을 추진하고 있다.

반면 중앙정부는 예산 등을 이유로 북쪽에는 해상교량을 설치하되 남쪽에는 형산강 둑을 따라 도로를 만들어 울산∼포항 고속도로와 연결하는 안을 제시했다.

도와 시는 2023년부터 꾸준히 정부 예산에 설계비 등을 반영했지만 실질적인 공사에 들어가지 못했다.

급기야 올해 확보된 예산 1821억원은 정부 추경 편성 때 전액삭감되면서 포항지역 시민단체들이 집단반발하고 있다.

그러는 사이 올해 포항∼영덕 고속도로가 준공을 앞두면서 자칫 영일만 횡단대교 건설이 내년에 신규사업으로 추진될 상황에 놓였다.

도와 시는 이럴 경우 예비타당성 조사 등을 다시 거쳐야 하기 때문에 사업 지연이 불가피하고 통과도 확신할 수 없다고 본다.

이에 도와 시는 최근 회의를 열고 국회와 정부에 사업 기간 연장을 비롯 조속한 노선 결정을 강력촉구하기로 했다.

김학홍 도 행정부지사는 "올해 안에 사업이 확정돼 내년에는 사업을 시작할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

영일만횡단대교건설 사업과 관련, 노선조차 확정되지 못한 사실이 알려지자 포항시개발자문위원연합회는 13일 오전 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 강력 반발하고 나섰다.

황진일 포항시개발자문위원연합회장은 "시민은 지난 17년간 지역 정치인 말만 믿고 이 사업이 곧 착공될 것이라 믿었지만 노선이 지금까지도 확정되지 않은 것으로 나타났다"며 "이제는 노선 결정이 필요한 만큼 정부는 해상 경유 원안 노선을 즉각 확정해야 한다"고 촉구했다.

연합회는 성명서에서 영일만대교 사업 재개를 위한 3가지 요구안으로 △정부는 해상 경유 원안 노선을 즉시 확정할 것 △2026년 본예산에 영일만대교 건설사업비를 반드시 반영할 것 △포항시와 시의회, 북구·남구 국회의원은 정당을 초월해 한목소리로 사업을 추진할 것을 제시했다.

또한, “영일만대교를 더 이상 정치적 소재로 소비하지 말라”며 “이제는 구체적 실행과 성과로 시민들에게 답해야 할 시점”이라고 강조했다.

연합회는 “우리 시민들은 더 이상 속지 않는다. 삽은 아직 땅에 꽂히지 않았다”며 “지금이라도 책임 있는 자세로 포항의 미래를 위한 조치를 취해달라”고 재차 촉구했다.