해남군, ‘RE100 국가산단 조성’ 국정과제 선정 적극 ‘환영’

전남 해남군은 새 정부의 국정과제로 RE100 산단 조성 등 주요 지역현안이 포함된 데 대해 환영의 입장을 표명하며 “해남은 대한민국 RE100 실현을 위한 최적의 입지로, 정부의 국정과제를 빠르게 시행할 모든 준비가 되어 있다”고 13일 밝혔다.

명현관 해남군수는 “국정과제 채택을 위해 애써주신 박지원 국회의원님과 국회 관계자들, 정부부처, 전남도에 감사드린다”며 “정부의 RE100 산단 조성을 통한 지역균형발전 구상에 대한 깊은 공감과 함께 에너지 대전환과 지역균형발전 국정 과제를 해남이 선도해 나가겠다는 의지를 다시 한번 전한다”고 강조했다.

지난달 23일 명현관 해남군수가 대통령직속 국정기획위원회 국가균형성장특별위원회와 정책간담회를 갖고 ‘대한민국 농어촌수도 선도모델 조성’ 등 국정과제 채택을 요구하고 있다. 해남군 제공

해남군은 정부가 구상하고 있는 RE100 산단의 최적지가 바로 해남군이라는 점에서 이번 국정과제의 선정이 지역발전의 획기적 전환점이 될 것으로 전망하고 있다.

특히 해남군의 솔라시도 일원이 세계적 수준의 재생에너지 인프라와 대규모 개발 여건을 고루 갖춘 국내 유일의 RE100 최적지라는데서 자신감을 나타내고 있다.

솔라시도 기업도시는 5.4GW 규모의 태양광 발전이 가능한 대규모 부지와 함께 인근 12.3GW 규모로 조성되는 해상풍력 단지가 인접해 있어 전력 자립이 가능한 에너지 자족형 산업단지 조성에 최적의 여건을 갖추고 있다.

또 풍부한 수자원으로 산업용수 확보가 용이하며 전남 서남권 광역 교통망, 전남권 데이터센터 집적단지, 에너지산업융복합단지와의 연계도 가능해 기업 활동과 입지 경쟁력 측면에서 경쟁력이 탁월하다.

현재 기존의 택지 조성과 기반시설이 이미 조성돼 있는 상태로 개발 속도가 빠르며 입주 기업들의 초기 투자 부담을 대폭 줄일 수 있는 점도 장점으로 꼽히고 있다.

더불어 국제학교와 종합병원 유치에 관한 업무협약도 이미 체결돼 있어, 향후 글로벌 인재 유입과 기업 종사자들의 안정적인 정주 여건 마련에도 강점을 지니고 있다.

이와 별도로 해남군은 솔라시도의 전략적 가치를 알리고, RE100 국가산단 조성의 대외적 공감대 확산을 위해 오는 22일 서울 중소기업중앙회 대회의실에서 ‘솔라시도 인공지능(AI) 에너지 신도시 및 RE100 산업단지 조성 정책포럼’을 개최한다.

이번 포럼은 ‘AI와 RE100 혁신이 만나는 그린 스마트 신도시의 미래’를 주제로, 국회·정부부처·공공기관·에너지기업·학계 등 약 100여명이 참석해, RE100 전환과 탄소중립 달성을 위한 전략을 논의하기 위해 마련됐다.

또 해남군은 오는 26일 개최되는 ‘아시아태평양 재생에너지 매칭포럼’에도 참여해 솔라시도의 입지 경쟁력과 RE100 산단 가능성을 적극 홍보할 계획이다.

명현관 해남군수는 “솔라시도는 단순한 신도시 개발이 아니라 대한민국의 미래 산업 패러다임 전환을 이끄는 디지털·에너지 융복합의 국가거점”이라며 “앞으로 정부와 전남도, 박지원 국회의원과 긴밀히 협력해 솔라시도를 RE100 실현의 중심지이자 세계적 경쟁력을 갖춘 에너지 신도시로 육성하겠다”고 말했다.