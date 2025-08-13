코스맥스, 병의원 시장 진출 “스테로이드 없는 MD크림 개발”

美 하버드대 의과대학 공동 연구…스테로이드 없는 MD크림 개발

아토피 피부염 중증도 및 각종 피부 지표 개선…내년 상반기 제품 출시

코스맥스는 피부 마이크로바이옴 기반 소재 ‘언토피놀(Untopinol)’을 탑재한 MD크림(점착성투명창상피복재)에 대해 의료기기 제조 및 품질관리 기준(GMP) 적합 인증을 획득했다고 13일 밝혔다.

코스맥스는 이번 인증 획득을 토대로 병·의원용 제품 개발을 확대할 방침이다.

코스맥스, 세계 최초 피부 마이크로바이옴 MD크림 의료기기 GMP 획득(WORD). 코스맥스 제공

언토피놀은 항노화 피부 마이크로바이옴 ‘필러스틴(Fillerstin)’에서 문제성 피부 질환에 효과적인 물질을 극대화해 배양한 소재다.

언토피놀 MD크림은 스테로이드 성분 기반인 기존 제품들과 부작용 우려 없이 증상을 개선할 수 있다는 점이 가장 큰 특징이다.

언토피놀 인체적용시험에서도 경증~ 중등증 아토피성 피부염 환자 100명 중 전체 46.2%가 아토피성 피부염 중증도(EASI 점수) 개선을 경험했다.

또 피부 장벽 개선·수분 유지·염증 완화 등 다양한 임상 지표에서 탁월한 개선 효과를 보였다고 코스맥스는 설명했다.

해당 연구는 피부 분야 권위 학술지 Allergy에 게재됐고, 국내 특허도 출원됐다.

이번 인증에 따라 코스맥스는 오는 2026년 상반기 중 고객사를 통해 언토피놀 MD크림을 출시할 예정이다.

아울러 이번 인증을 계기로 기능성 화장품 제품군 확장도 적극 추진할 계획이다.

특히 피부과·알레르기 전문의와 협업을 통해 임상 기반 처방형 제품군을 강화하고, 마이크로바이옴 연구를 통한 바이오 소재 상용화를 확대해 나갈 방침이다.

이병주 코스맥스비티아이 대표는 “이번 GMP 인증은 화장품을 넘어 마이크로바이옴 소재의 의료기기 적용이라는 새로운 장을 연 성과다”며 “앞으로도 피부과학과 바이오기술의 경계를 허무는 융합 연구를 지속할 것”이라고 말했다.