부산에 베트남 총영사관 개설

전체 외국인 가운데 가장 많은 1만4000여명의 베트남인들이 거주하는 부산에 베트남 총영사관이 개설된다.

부산시는 13일 롯데호텔 부산에서 주부산 베트남 총영사관 출범식을 열고, 부산 해운대구 벽산 E센텀클래스에 총영사관을 개관할 예정이라고 밝혔다.

박형준 부산시장(왼쪽)과 또 럼 베트남 공산당 서기장이 13일 롯데호텔 부산에서 부산-호치민 자매도시 30주년 기념 및 주부산 배트남 총영사관 출범식에서 협력을 다짐하고 있다. 부산시 제공

이날 총영사관 출범식에는 박형준 부산시장과 국빈 방한 중인 또 럼 베트남 공산당 서기장, 도안 프엉 란 신임 주부산 베트남 총영사, 박수관 전 부산·경남 베트남 명예총영사 등이 참석했다. 박수관 전 명예총영사는 한국과 베트남의 우호 증진을 지원해 온 공로를 인정받아 베트남 정부로부터 외교 훈장을 받았다.

럼 서기장은 “많은 베트남인들이 거주하는 부산에 총영사관을 개설하는 것은 국가적 요구사항을 넘어 한국과 베트남의 협력 지평을 넓히는 것”이라고 밝혔다.

이에 박형준 시장은 축사를 통해 “부산과 호치민은 지난 30년간 변함없는 우호와 신뢰를 기반으로 특별한 관계를 이어왔다”며 “오늘 이 자리가 공동 번영의 미래를 여는 새로운 도약의 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

한편 부산시는 1995년 베트남 호찌민시와 처음 자매결연을 체결한 이후 2008년 호찌민시에 무역사무소를 개설해 지역기업의 베트남 진출을 지원하고 있다.