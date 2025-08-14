서울시 노후 하수관 단계적 전수조사 돌입

4개 권역 예산 137억 투입

서울시가 지반침하 원인 1위로 꼽히는 ‘노후 하수관’에 대한 단계적 전수조사에 착수한다. 13일 시에 따르면 이번 조사는 30년 이상 전체 노후 하수관로(6029㎞)를 관리하기 위한 장기계획의 첫 단계다. 지반침하 발생 가능성이 가장 높은 시는 ‘우선정비구역(D·E등급)’ 내 노후 원형하수관로 1848㎞를 우선 조사할 계획이다.



CCTV, 육안조사 등을 통해 상태를 정밀 평가하고 이를 바탕으로 유지보수 계획을 수립해 정비에 나선다는 방침이다. 1단계 사업 기간은 이달부터 2027년 8월까지 2년간이다. 서울 전역을 4개 권역으로 나눠 137억원의 예산을 투입해 용역을 발주한다. 1단계 조사가 완료되는 대로 2단계 A, B, C등급 내 30년 이상 원형 하수관로(2982㎞)에 대한 조사도 순차적으로 추진할 방침이다. 시 관계자는 “하수도 관리에 대한 국비 지원을 제도화할 필요가 있다”며 “법 개정 등 제도 개선을 중앙정부에 공식 건의할 계획”이라고 말했다.