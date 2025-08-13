삼성 모자 보험사 상반기 실적 ‘희비’

순이익 생명 1.9% ↑… 화재 5.1% ↓

삼성생명·삼성화재 모자 보험사의 상반기 실적이 엇갈렸다. 삼성생명은 순이익이 개선된 데 반해, 자회사인 삼성화재는 그간 지속해 온 상승세가 한풀 꺾였다.



삼성생명은 13일 올해 상반기 순이익 1조3941억원을 공시했다. 전년 동기 1조3685억원 대비 1.9% 증가했다. 보험계약마진(CSM)이 전년 동기 대비 8000억원 증가한 13조7000억원을 기록하며 상반기 총 보험수익은 전년 동기(7120억원)보다 16.8% 늘어난 8313억원을 달성했다.

사진=삼성생명 제공

특히 건강보험 판매를 강화한 효과가 본격적으로 나타나고 있다는 설명이다. 2분기 신계약 CSM은 7690억원으로 직전 분기(6580억원) 대비 16.8% 증가했으며, 신계약 CSM에서 건강보험 비중은 74%에서 85%까지 확대됐다.



삼성화재는 CSM 증가에도 전년 동기 대비 순이익이 감소했다. 상반기 지배주주지분 순이익은 1조2456억원으로 전년 동기 대비 5.1% 하락했다.



상반기 신계약 CSM은 1조4212억원으로 전년 동기 대비 13.2% 줄었지만, CSM 총량은 14조5776억원으로 전년 말보다 5037억원 늘어났다. 보험수익은 산불 등 대형재해 등의 영향으로 전년 동기 대비 7.9% 감소한 8334억원을 기록했다.



건전성 지표(지급여력·K-ICS비율)는 양사 모두 양호한 수준을 기록했다. 6월 말 기준 삼성화재 K-CIS 비율은 274.5%로 직전 분기(266.6%)보다 7.9%포인트 상승했다. 삼성생명은 같은 기간 177.2%에서 186.7%로 9.5%포인트 개선됐다.