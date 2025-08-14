세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

국민연금, 애플·테슬라 ‘줍줍’ [경제 레이더]

입력 : 2025-08-14 05:00:00
수정 : 2025-08-13 18:37:05
폰트 크게 폰트 작게
박미영 기자 mypark@segye.com
구글 네이버 유튜브

국민연금이 올해 상반기 애플과 테슬라 주식을 대량으로 저가 매수한 것으로 나타났다. 미국 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책 등으로 주가가 급락한 빅테크주들이다.

13일 금융투자업계에 따르면 국민연금은 지난 8일 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에서 6월 말 기준 미국 534개 상장종목에 투자 중이며, 보유 주식의 가치는 1158억3000만달러(약 161조원)에 달한다고 밝혔다.

사진=AFP연합뉴스

지난해 말 550종목보다 종류는 다소 줄었지만 액면가치는 반년 사이 9.62%(101억6000만달러·약 14조1000억원) 증가했다.

국민연금 보유 주식 중 지난 반년 사이 평가액이 가장 큰 폭으로 증가한 종목은 MS다. 작년 말 기준 55억3017만달러였던 평가액은 올해 2분기 말 67억9693만달러로 22.9%(12억6675만달러) 증가했다. 같은 기간 국민연금의 MS 주식 보유량은 1312만주에서 1366만주로 4.1% 늘었다.

반면, 평가액이 가장 크게 줄어든 종목은 애플이었다. 국민연금이 보유한 애플 주식의 평가액은 작년 말 67억8498만달러에서 올해 2분기 말 기준 59억1176만달러로 12.9%(8억7322만달러) 감소했다. 이는 트럼프 대통령이 미국 외에서 생산된 아이폰 등 애플 제품에 대해 관세를 부과하겠다는 방침을 밝히는 등 관세 리스크가 부각되면서 애플 주가가 급락한 데 따른 것이다.

사진=연합뉴스

하지만 국민연금은 이 기간 애플 보유 주식수를 2709만주에서 2881만주로 6.3% 늘렸다. 이와 함께 일론 머스크 최고경영자(CEO)와 트럼프 대통령 간 갈등 등 영향으로 주가가 하락한 테슬라도 보유 주식수가 517만주에서 552만주로 6.8% 증가했다. 주가 급락을 저가 매수의 기회로 삼은 것으로 풀이된다.

국민연금의 미국주식 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 차지한 종목은 엔비디아(7.0%·73억5210만달러)로 나타났다. 이어 MS(6.4%·67억9693만달러), 애플(5.6%·59억1176만달러), 인베스코 상장지수펀드(ETF) 트러스트Ⅱ(4.2%·43억9188만달러) 순이었다.

박미영 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지.