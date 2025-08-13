[유통 소식] 닥스액세서리, ‘클라백’으로 여는 가을…신규 전략 라인 출시 外

LF의 닥스 액세서리가 가을 전략 신제품 ‘클라백’ 라인을 출시하고 제품 디자인 경쟁력 강화에 나섰다. 아모레퍼시픽의 컨템포러리 뷰티 브랜드 헤라가 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)의 멤버 필릭스(Felix)를 새로운 글로벌 앰배서더로 선정했다. 패션플랫폼 29CM는 오프라인 키즈 편집숍 '이구키즈 성수'를 오는 29일 오픈한다.

◆ 닥스액세서리, ‘클라백’으로 여는 가을…신규 전략 라인 출시

LF 제공

LF의 닥스 액세서리가 가을 전략 신제품 ‘클라백’ 라인을 첫 출시하며, 제품 디자인 경쟁력 강화에 나섰다고 13일 밝혔다.

닥스 액세서리는 2025년 가을∙겨울(FW) 시즌 '새로운 시각으로 보는 변하지 않는 가치'(WAYS OF SEEING)라는 브랜드 슬로건 아래 시간이 지나도 우아함과 가치를 유지하는 가방 라인업을 선보인다.

이번 시즌부터는 한층 더 여성스럽고 세련된 분위기로 디자인을 진화해 클래식한 품격과 감각적인 스타일을 중시하는 여성 소비자들과의 접점을 넓힐 계획이다.

클라백(CLA bag)은 이러한 전략에서 나온 첫 번째 핵심 모델이다. 곡선미를 살린 입체적인 형태와 정교한 공법으로 제작한 금속 장식이 조화를 이루는 것이 특징이다.

빈티지 고급 주얼리에서 착안해 개발한 'D'자 금속 장식이 포인트 요소인데 닥스를 상징하는 하우스체크 패턴이 음각으로 새겨져 고급스러움을 더한다. 제품명도 금속 장식을 여닫는 소리인 '클릭'(Click)과 이때 나타나는 '광채'(Éclat)의 조합에서 착안했다.

소재는 부드러운 엠보 질감의 소가죽을 사용해 일상 속 데일리 백으로 부담 없이 활용할 수 있다. 다양한 사이즈의 숄더백과 토트백으로 구성됐다. 기본 컬러인 블랙 외에도 레드, 마룬 브라운 등 가을 시즌에 어울리는 다채로운 색상으로 출시된다.

LF 닥스 액세서리 관계자는 "클라백은 닥스가 추구하는 품격 있는 헤리티지를 기반으로 세련된 감성과 실용성을 결합한 가을 전략 신제품"이라며 "변화하는 고객 취향과 눈높이에 맞춘 차별화된 제품을 지속해서 선보여 기존 고객과의 신뢰를 더욱 공고히 하는 동시에 신규 고객층과의 접점도 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

◆ W컨셉, '글로벌 사업 순항' 상반기 매출 20% 쑥

W컨셉 제공

W컨셉은 올 상반기 글로벌 매출이 전년 동기대비 20% 증가했다고 13일 밝혔다.

같은 기간 월간 활성 이용자수(MAU)와 누적 회원수도 각각 27%, 12% 늘었다. 글로벌 앱 입점 브랜드 수를 전년대비 3배 확대하고, 프로모션과 서비스 품질 등 지속적인 투자의 효과다.

W컨셉은 2016년부터 미국, 호주, 영국 등 45개국에 패션, 뷰티 상품을 수출해왔다. 지난해부터 글로벌 사용자 특성에 맞춰 모바일 앱을 개편하고 올해는 인공지능(AI) 번역, 숏폼 등 서비스를 강화했다. 이에 싱가포르(31%), 일본 (20%), 아랍에미리트(170%), 프랑스(60%) 등 아시아, 유럽 국가에서 매출 증가세를 보였다.

K뷰티 브랜드를 확대한 점도 주효했다. 글로벌 뷰티 매출은 125% 신장했다. 가방 카테고리 매출도 35% 증가했다.

W컨셉은 올 하반기에도 글로벌 사업 확장을 가속화할 계획이다. 입점 브랜드를 확대하고, 해외 인플루언서 협업 콘텐츠 등 다양한 현지화 마케팅 활동을 강화한다.

또 진출 국가를 다각화해 K패션과 뷰티를 글로벌 시장에 선보이는 가교 역할을 이어갈 방침이다.

이은영 W컨셉 미국법인장은 “앞으로도 한국의 우수한 패션, 뷰티 브랜드를 글로벌 무대에서 선보이고 고객과 브랜드 모두 만족할 수 있도록 선순환 구조를 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

◆ 지그재그, ‘통영아가씨클럽’과 협업…‘제철코어’ 트렌드 앞장

카카오스타일 제공

카카오스타일의 스타일 커머스 플랫폼 '지그재그'에서 특정 계절이나 시기를 하나의 경험으로 소비하는 '제철코어'가 트렌드로 떠오르며, '제철' 감성을 담은 상품들의 거래액이 전년 대비 최대 15배 이상 증가했다.

최근 2주(7/23~8/5) 동안 여름 과일인 '토마토' 관련 상품 거래액이 전년 동기 대비 205% 증가한 것으로 나타났다. 그중 '토마토 키링' 거래액은 15배 이상(1423%), '토마토 티셔츠' 거래액도 7배 이상(682%) 증가했다. 같은 기간 '앵두 비키니'(833%)와 '수박 반팔'(302%) 거래액도 세 자릿수 성장률을 기록했다.

지그재그는 제철코어 상품 수요 증가에 따라 제철 해산물 관련 온라인 팝업스토어도 마련했다. 통영의 해산물과 문화를 기반으로 한 라이프스타일 브랜드 '통영아가씨클럽'과 함께 8월 24일까지 제철코어 트렌드를 반영한 협업 굿즈를 선보인다.

전복, 오징어 등 통영의 대표 해산물을 티셔츠 그래픽으로 재치 있게 담아낸 '몸보신 티셔츠 2종'(박스, 크롭)을 지그재그 단독으로 판매한다. 또한 '통영아가씨클럽'을 대표하는 제철 해산물 티셔츠도 만나볼 수 있다. 굴 프린팅이 들어간 '굴랑해 티셔츠 2종'(박스, 크롭)과 멍게, 장어, 꽃게 등 해산물이 다양하게 프린팅된 '해산물 모둠 티셔츠'를 선보인다. 지그재그는 팝업스토어 상품에 적용할 수 있는 10% 쿠폰을 전 고객에게 제공한다.

카카오스타일 관계자는 "기후 변화로 사계절이 흐려지고 있는 가운데, 경험한 적 없는 것에 향수를 느끼는 아네모이아 현상 확산으로 계절 감성을 담은 제철코어가 떠오르고 있다. 제철코어를 신선하게 풀어낸 라이프스타일 브랜드와 색다른 콜라보레이션을 준비했으니 트렌드에 민감한 1030 여성 고객들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

◆ 에이블리·4910, 비바무역 등 빈티지숍 입점

에이블리 제공

패션 플랫폼 에이블리와 4910(사구일공)을 운영하는 에이블리코퍼레이션은 각 플랫폼에 ‘빈티지’ 카테고리를 동시에 연다고 13일 밝혔다.

유명 해외 직수입 빈티지 숍인 ‘비바무역’, ‘탐나다’, ‘빈티지언니’ 등이 이들 플랫폼에 입점한다.

이를 통해 폴로 랄프로렌, 타미힐피거, 나이키부터 빔즈, 리바이스, 아디다스 등 유명 브랜드의 중고 의류를 온라인에서 쉽게 만나볼 수 있다.

에이블리코퍼레이션은 앞으로 가방, 스카프 등 빈티지 수요가 높은 품목으로 카테고리를 확장한다는 계획이다.

에이블리와 4910은 고물가 기조 속, 합리적인 가격대에 희소성까지 갖춘 빈티지 상품을 통해 가성비 수요를 공략한다. MZ세대 사이에서 ‘가치소비(가치관, 신념에 따라 소비를 결정)’ 트렌드가 확산되고 있어 지속 가능한 소비를 추구하는 이들에게도 높은 관심이 예상된다.

이번 빈티지관 오픈을 기념해 입점 업체들이 엄선한 의류를 최대 95% 할인한 가격에 판매하는 프로모션도 진행된다.

강석훈 에이블리코퍼레이션 대표는 “빈티지 패션이 단순 중고가 아닌, 하나의 패션 스타일로 주목받으며 고객 수요가 증가함에 따라 전용 카테고리를 오픈했다”며 “신뢰도 높은 대형 빈티지 숍 입점을 활성화해 고객이 다채로운 빈티지 스타일을 만나볼 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

◆ 디자이너 키즈 브랜드 편집숍 '이구키즈', 성수에 오픈

29CM 제공

패션플랫폼 29CM는 오프라인 키즈 편집숍 '이구키즈 성수'를 오는 29일 연다고 13일 밝혔다.

서울 성수동에 위치한 기존 '이구성수'를 리뉴얼해 문을 여는 이 편집숍은 25∼39세대 부모 고객을 위해 개성 있는 디자이너 키즈 브랜드를 엄선해 판매한다.

특히 오프라인에서 접하기 어려웠던 드타미프로젝트, 세아랑, 얼스디아카이브, 오브마이온, 콘크리트브레드 등의 브랜드를 만나 볼 수 있다.

입점 브랜드 중 70% 이상이 단독 오프라인 매장을 운영하고 있지 않아 브랜드와 고객 간 접점을 확대할 수 있을 것으로 기대된다는 것이 29CM의 설명이다.

2개 층 가운데 1층에는 쇼핑 공간을 두고, 2층에는 영유아 자녀 동반 고객을 위한 수유실을 마련한다.

오픈을 기념해 이달 31일까지 현장에서 아이의 패션 취향과 일상 습관을 알아보고 놀이 활동을 제안하는 '29CM 취향 발견 카드'를 제공하고, 15만원 이상 구매 시 부모·자녀 양말 커플 세트를 한정 수량으로 증정한다.

또 다음 달 1일까지 현장에서 10만원 이상 구매한 고객을 대상으로 10% 할인 혜택을 제공한다.

◆ 11번가, 화제의 상품 모은 전문관 '제철코어' 오픈

11번가 제공

쇼핑몰 11번가는 소비 트렌드를 이끄는 상품군을 모아 선보이는 전문관 '제철코어'를 오픈했다고 13일 밝혔다.

'제철코어'는 특정 트렌드나 스타일을 의미하는 코어(Core)에 '제철'을 합친 것으로 제철을 제대로 즐기는 흐름을 뜻한다.

11번가 제철코어는 사회관계망서비스(SNS)에서 유행하는 아이템, 트렌디한 이슈상품, 계절 대표 먹거리 등을 매달 새롭게 구성해 선보인다.

이번 달에는 '컵빙수' '말차' '복숭아' '토마토' '저속노화' 등 최근 온오프라인에서 인기인 5개 상품군을 꼽아 소개한다.

각 프랜차이즈의 컵빙수 e쿠폰을 모아 소개하고, 말차를 활용한 각종 상품을 소개한다.

복숭아·토마토는 과일 자체는 물론 '피치컬러' 메이크업 상품이나 토마토잎향 룸 스프레이와 같은 제품도 함께 선보인다.

이영진 11번가 마케팅담당은 "'제철코어'가 별도의 탐색 과정 없이도 요즘 소비 트렌드에 가장 최적화된 상품군을 쉽게 접할 수 있는 쇼핑 가이드가 되길 기대한다"며 "단순한 제품 나열이 아닌 실용적이고 트렌디한 쇼핑 경험을 제공하는 데 집중할 것"이라고 말했다.

◆ 헤라, 글로벌 앰배서더로 스트레이 키즈 '필릭스' 발탁

헤라 제공

아모레퍼시픽의 뷰티 브랜드 헤라가 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)의 멤버 필릭스(Felix)를 새로운 글로벌 앰배서더로 선정했다.

헤라는 서울의 역동적인 아름다움에서 영감을 받아 이를 다채롭게 재해석하고, 일상에 도시적 우아함을 더한 서울 뷰티 문화와 가치를 전파하고 있다.

브랜드의 새로운 앰배서더로 발탁된 필릭스는 깊은 음색과 독보적인 퍼포먼스로 주목받고 있는 글로벌 톱 아티스트로서, 자신만의 개성 있는 스타일과 감각적인 분위기를 지닌 것이 특징이다. 필릭스만의 담대하면서도 우아한 다면적인 매력이 헤라의 페르소나인 '서울리스타'와 잘 부합해 글로벌 앰배서더로 선정됐다.

공식 활동은 8월 말에 출시하는 헤라의 신제품 '리플렉션 스킨 글로우 라인' 글로벌 캠페인으로 시작하며, 오는 9월에는 필릭스에게 영감을 받아 개발한 센슈얼 누드 글로스의 신규 립 컬러 ‘브라우니 보이’를 선보이는 등 다양한 활동을 계획하고 있다. 헤라는 필릭스와의 협업을 통해 브랜드 철학과 가치를 국내와 일본, 태국 등 글로벌 시장에서 한층 폭넓고 입체적으로 전개해 나갈 예정이다.

헤라 관계자는 "필릭스는 고유한 무드와 깊이 있는 에너지로 전 세계에 새로운 영감을 주는 글로벌 아이콘"이라며 "앞으로 필릭스와 함께 헤라가 추구하는 '자신만의 아름다움'에 대한 새로운 해석을 선보이며 전 세계 고객에게 공감을 얻을 수 있도록 다양한 브랜드 활동을 펼칠 예정"이라고 말했다.

◆ 스킨1004, 영국·필리핀·호주 오프라인 입점 확대…글로벌 공략 속도

스킨1004 필리핀 ‘미츠코시 뷰티(Mitsukoshi Beauty)’ 입점 이미지. 스킨1004 제공

원료주의 스킨케어 브랜드 스킨1004(스킨천사)가 글로벌 오프라인 유통망을 확장하며 본격적인 해외 시장 공략에 나섰다고 13일 밝혔다.

스킨1004는 영국, 필리핀, 호주 등에서 온라인을 넘어 오프라인 채널 입점을 확대하며, 글로벌 시장에서 브랜드 접근성과 인지도를 강화하고 있다. 특히 각국의 주요 뷰티 리테일러에 진출하며 K뷰티 수요에 적극 대응하고 있다.

영국에서는 프리미엄 뷰티 리테일러인 ‘스페이스 NK(Space NK)’의 17개 매장에 입점을 완료했다. 스페이스 NK는 럭셔리 스킨케어와 메이크업 브랜드가 다수 진출한 대표 유통 채널로, 이번 입점을 통해 스킨1004는 프리미엄 K뷰티 브랜드로서 입지를 더욱 공고히 할 것으로 기대된다.

특히 최근 미국의 대형 뷰티 유통업체 ‘얼타뷰티(Ulta Beauty)’가 스페이스 NK를 인수함에 따라, 글로벌 유통망 간 시너지 효과를 바탕으로 현지 소비자에게 차별화된 브랜드 경험을 제공할 전망이다.

필리핀 시장에서도 유통 채널 확장에 속도를 내고 있다. 이달 중 H&B 대표 리테일 체인인 ‘왓슨스’ 19개 매장에 순차 입점하고, 연말까지 150개 매장으로 확대할 계획이다. 또한 ‘로빈슨스’, ‘랜더스’ 등 주요 리테일 채널과도 입점을 논의 중이다.

호주에서는 지난 7월 라이프스타일 편집숍 ‘미니소(MINISO)’의 11개 매장에 입점을 완료하며 현지 소비자 접점을 확대했다.

곽인승 크레이버 CIO 겸 스킨1004 브랜드 부문 대표는 “이번 오프라인 입점은 단순한 유통망 확보를 넘어 소비자와의 접점을 넓히고 브랜드 경험을 강화하기 위한 전략”이라며 “국가별 유통 채널 확장에 집중해 K뷰티 대표 브랜드로서 영향력을 빠르게 키워 나가겠다”라고 전했다.

◆ 성분에디터, ‘Catch Your Skin’ 첫 컨셉 스토어 오픈

성분에디터 제공

성분제일주의 글로벌 스킨케어 브랜드 ‘성분에디터’는 서울 성동구 올리브영N 성수에서 첫 브랜드 컨셉 스토어 ‘Catch Your Skin’을 오픈하고 브랜드 메시지를 전달한다고 13일 밝혔다.

성분에디터는 스킨케어 본질에 집중하는 브랜드 철학을 고객에게 밀도 높게 전달하기 위해 이번 컨셉 스토어를 오픈하게 됐다. 성분에디터의 컨셉 스토어 ‘Catch Your Skin’은 포켓몬스터 콘셉트로 꾸며져 피부 고민을 잡아내고 개인별 맞춤 제품을 큐레이팅 받을 수 있는 공간으로 구성됐다.

해당 컨셉 스토어에서는 모공 개선 효과는 물론, 크림과 프라이머 기능을 동시에 구현한 신제형 제품 ‘그린토마토 NMN 포어 리프팅 크림’을 비롯해 성분에디터의 다양한 제품을 직접 만나볼 수 있다. 특히 3만 원 이상 구매 시 참여할 수 있는 럭키드로우 이벤트와 더불어 다양한 현장 방문 고객 대상 이벤트를 진행 예정이다. 구매 시 소장욕구를 자극하는 포켓몬 굿즈 또한 증정한다. 성분에디터 컨셉 스토어는 올리브영N 성수에서 오는 8월 24일(일)까지 운영한다.

성분에디터 관계자는 “이번 컨셉 스토어를 통해 스킨케어의 본질적인 가치에 집중하는 성분에디터만의 진정성을 고객과의 접점에서 전달할 수 있어 기쁘게 생각하며, 앞으로 더 많은 고객 경험을 제공할 예정”이라고 말했다.

◆ 크록스, ABC마트 브랜드 캠페인 모델로 ‘레드벨벳 슬기’ 발탁

크록스 제공

ABC마트는 글로벌 캐주얼 풋웨어 브랜드 크록스와 함께 브랜드 캠페인 모델로 걸그룹 레드벨벳의 멤버 슬기를 발탁하고 첫 화보를 13일 공개했다.

ABC마트는 크록스와 함께 브랜드 캠페인을 전개하며 레드벨벳 슬기의 밝고 에너지 넘치는 이미지가 크록스의 편안하면서도 감각적인 스타일링과 부합하다고 판단해 모델로 선정했다. 슬기는 화보를 시작으로 ABC마트에서 판매 중인 크록스 상품에 대해 본격 홍보 활동에 나선다.

이번에 공개한 화보에서 슬기는 크록스 베이 클로그, 클래식 플랫폼 클로그, 클래식 클로그 등 대표 인기 상품을 착용해 다채로운 룩을 선보였다. ABC마트의 크록스 브랜드 캠페인 모델로서 지비츠™ 참(Jibbitz™ Charms)을 포인트로 더해 독보적인 스타일링을 연출했다.

ABC마트 관계자는 "국내 대표 멀티스토어로서 다양한 브랜드 경험을 선사하고자 여름 패션의 대표 주자 크록스와 긴밀한 협업을 통해 브랜드 캠페인 모델을 발탁하게 됐다"며 "레드벨벳 슬기가 평소 남다른 패션 센스를 자랑하는 만큼 올여름 크록스를 활용한 새로운 스타일링 팁을 제안할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

◆ 부가부, '2025 프리미엄 베이비 페어’ 온·오프라인 동시 진행

네덜란드 육아용품 업체 부가부는 14일부터 오는 17일까지 온·오프라인 판매처에서 ‘2025 부가부 프리미엄 베이비 페어’를 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 베이비 페어에서는 대표 제품 ‘부가부 폭스 5 리뉴’를 비롯한 스트롤러와 프리미엄 하이체어 ‘부가부 지라프’, 접이식 아기침대, 액세서리 등 다양한 인기 제품을 최대 15% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 가을·겨울철에 유용한 레인 커버와 고성능 커버 등 액세서리를 증정하는 프로모션도 마련했다.

또한 부가부는 14일 오전 11시 신세계백화점 라이브 방송도 진행한다. 방송 중 구매 고객을 위한 한정 혜택까지 마련했다.

부가부 관계자는 “올해 마지막 베이비 페어 행사인 만큼 역대급 혜택으로 고객들의 육아 생활을 더 즐겁게 만들어주고자 풍성하게 준비했다”며 “부가부의 대표 스트롤러와 하이체어 등 육아 필수템부터 액세서리까지 이번 행사를 통해 실속있게 구매하고 혁신적인 부가부의 제품들을 직접 경험해 보실 수 있길 바란다”라고 전했다.

◆ 서울장수, 달콤한 찐밤을 담아 만든 밤주(酒) ‘달밤장수’ 전국 주요 편의점 입점

서울장수 제공

서울탁주제조협회 산하 서울장수주식회사는 밤 막걸리인 '달밤장수'를 전국 주요 편의점에 동시 입점한다고 13일 밝혔다.

달밤장수는 2030세대가 전통주를 부담 없이 즐길 수 있도록 기획된 제품으로 지난해 12월 선보였다.

쌀막걸리에 찐밤 원물로 만든 마론 소스를 더했다. 여기에 달콤하게 졸인 밤 다이스를 넣어 부드럽고 진한 단맛을 냈다. 알코올 도수는 5도다.

서울장수 관계자는 “‘달밤장수’는 찐밤 원물을 활용한 마론 소스를 더해, 기존 막걸리와 차별화된 밤의 깊고 진한 풍미를 선보이는 제품으로, 서울장수가 추구하는 전통 막걸리의 현대적 재해석을 잘 보여준다”며 “이번 편의점 입점을 통해 더 많은 소비자에게 전통주에 대한 새로운 경험을 제안하고, 전통주의 대중화에 앞장설 것”이라고 말했다.