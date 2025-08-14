한화 김동선, ‘파라스파라 서울’ 인수… 본업 경쟁력 강화 시동

한화 3남, 잇단 M&A 광폭 행보



한화호텔, 부채 승계·300억 투입

추정가보다 2000억 싸게 인수해

서울 5성급 호텔·리조트 다 가져



실적 부진 식음료 사업 잇단 매각

金, 호텔·유통군 사업 챙기기 나서

M&A로 높아진 부채비율은 ‘부담’

한화호텔앤드리조트가 서울 북한산에 있는 5성급 호텔·리조트 ‘파라스파라 서울’을 인수했다. 식음료(F&B) 사업에 몰두하던 김동선 한화갤러리아·호텔앤드리조트 미래비전총괄 부사장이 본업 경쟁력 강화에 나섰다는 관측이 나온다. 연이은 인수합병(M&A)으로 높아진 부채비율이 재무 부담으로 이어질 수 있다는 우려도 있다.



한화호텔앤드리조트는 13일 삼정기업이 보유한 정상북한산리조트의 파라스파라 서울 지분을 모두 인수했다. 정상북한산리조트 보통주 29만5000주를 295억원에 출자하고 기존 출자금액 5억원을 포함해 300억원에 파라스파라 서울을 품에 안았다. 파라스파라 서울 부채 3900억원을 승계하는 게 조건이다. 이날 이사회 의결을 거쳐 정상북한산리조트는 한화호텔앤드리조트 자회사로 편입됐다.

가을의 ‘파라스파라 서울’ 전경. 한화호텔앤드리조트 제공

파라스파라 서울은 2021년 8월 강북구 북한산국립공원 자락에 개장한 프리미엄 5성급 리조트다. 분양형 200개, 일반형 130개 객실을 갖췄다. 인수·합병 전에는 조선호텔앤리조트가 위탁 운영했었다. 한화호텔앤드리조트는 파라스파라 서울 브랜드명을 ‘ANTO(안토)’로 바꾸기로 했다. 안토는 편안할 안(安)과 흙 토(土)를 결합한 단어다. 고객들이 자연의 평온함 속에서 휴식하길 바라는 의미를 담았다.



이번 인수로 한화호텔앤드리조트는 서울에서 5성급 호텔과 리조트를 모두 보유한 유일한 기업이 됐다. 한화호텔앤드리조트는 전국에 리조트·숙박시설 12곳을 운영 중이다. 수도권 내 5성급 리조트가 없었는데 안토를 인수하면서 호텔 ‘더 플라자’와 함께 수도권 고급 호텔·리조트를 운영하게 됐다. 한화호텔앤드리조트는 이번 인수 과정을 ‘재무적 성과’로 자평했다. 파라스파라 서울의 기존 부채를 승계하는 방식이지만 당장 투입되는 비용이 미미하다는 것이다. 파라스파라 서울의 시장 추정 가치는 6000억원으로 인수 가격이 현저히 낮아 부채를 포함하더라도 시장 가치보다 2000억원가량 싸게 인수했다고 설명했다. 한화호텔앤드리조트 관계자는 “계약이 마무리되면 3분기 당기순이익은 2000억원 늘어나고 회사의 총자산 규모는 5조4000억원 수준까지 확대될 전망”이라며 “기존 차입금은 금융기관과의 협의를 통해 대폭 줄일 계획”이라고 말했다.

김동선 한화갤러리아·호텔앤드리조트 미래비전총괄 부사장

이번 인수에는 김 부사장의 의지가 강했던 것으로 알려졌다. 김승연 한화그룹 회장의 삼남인 김 부사장은 사업 구조 재편에 주력해왔는데, 본업에 소홀하다는 지적을 받아왔다. 김 부사장은 식음료 사업에 적극적이었지만 실적 악화가 잇따랐다. 김 부사장이 직접 들여온 파이브가이즈는 국내 사업 2년 만에 인수합병 시장에 매물로 나왔다. 지난해 4월 개장한 로봇 조리 파스타 전문점 ‘파스타X’도 1년여 만에 폐업했고, 4월 문을 연 로봇 우동 가게 ‘유동’은 한 달 만에 문을 닫았다. 한화갤러리아와 자회사 한화푸드테크는 미국 로봇 피자 브랜드 ‘스텔라피자’, 음료제조업체 ‘퓨어플러스’를 인수하고, 고급 아이스크림 브랜드 ‘벤슨’을 출시하기도 했다.

한화호텔앤드리조트가 역성장하고 유통군 실적이 떨어지면서 본업 경쟁력 강화를 우선으로 본 것이란 분석이다. 김 부사장은 앞서 인수한 급식업체 아워홈과 한화갤러리아·한화호텔앤드리조트를 연계해 시너지를 만들겠다는 전략도 계획하는 것으로 전해졌다.



김 부사장이 연달아 인수합병에 나서면서 재무 부담을 우려하는 목소리도 있다. 한화호텔앤드리조트는 아워홈 지분 58.62%를 8695억원에 인수한 뒤 부채비율이 올 1분기 197.4%까지 올라갔다. 업계에선 한화호텔앤드리조트가 안정적인 수익을 내기까지 재무 부담 우려를 지우기 어려울 것으로 본다.