시간당 150㎜ ‘물벼락’… 전철 멈추고 시민 고립

수도권 ‘극한호우’에 피해 속출



옹진군 149㎜… 태풍 상륙급 수준

서울 은평구 등 100㎜ 이상 기록

누적 강수량 200㎜ 지역 9곳 달해

정부, 중랑천에 ‘홍수주의보’ 발령



고양서 비닐하우스 침수 6명 구조

인천 박촌역사, 폭우로 침수 피해

14일까지 시간당 최대 70㎜ 예보

13일 수도권에 시간당 강우량이 100㎜를 넘는 ‘극한호우’가 쏟아졌다. 하천 수위가 높아지면서 곳곳에 홍수특보도 발령됐다. 14일 오전까지 수도권 중심으로 극한호우가 이어질 예정이라 안전에 유의해야 한다는 지적이다.



기상청에 따르면 인천 옹진군 덕적도(덕전명 북리)에 이날 오전 8시14분부터 오전 9시14분까지 1시간 동안 149.2㎜의 ‘물벼락’이 떨어졌다. 이달 3일 전남 함평(최대 1시간 강우량 147.5㎜)과 무안(142.1㎜)에 내린 호우를 뛰어넘는 올여름 가장 거센 호우가 쏟아진 것이다. 태풍 상륙 상황을 제외하면 사실상 ‘역대급 호우’ 수준이다.

허리까지 차오른 물… 아이 안고 ‘아슬아슬’ 서울과 수도권 곳곳에 집중호우가 쏟아진 13일 인천 서구에서 한 여성이 아이를 품에 안고 물에 잠긴 도로를 빠져나가고 있다. 독자 제공

경기 고양시 덕양구 현천동에 설치된 자동기상관측장비(AWS)엔 오전 11시부터 정오까지 105.0㎜ 비가 내린 것으로 기록됐다. 비슷한 시각 서울 은평구와 경기 김포시에서도 시간당 강우량 103.5㎜와 101.5㎜ 극한호우가 관측됐다. 시간당 강우량이 100㎜를 넘지 않더라도 일반적인 집중호우를 훌쩍 뛰어넘는 호우가 수도권 곳곳에서 내렸다. 통상 1시간 강우량이 30㎜ 이상이거나 일강수량이 80㎜ 이상이면 집중호우라고 한다.



이날 자정부터 오후 3시까지 누적 강수량이 200㎜를 돌파한 지역만 9곳에 달한다. 경기 김포시 고촌읍 풍곡리가 225.5㎜, 인천 옹진군 북도면 장봉리에 220.0㎜, 경기 고양시 덕양구 현천동 211.0㎜ 등을 기록했다. 이날 오후엔 서울 전역으로 호우특보가 확대됐다.



단시간에 비가 쏟아지면서 하천 수위가 올라가 홍수특보 발령도 잇따랐다.



환경부 한강홍수통제소는 오후 3시 기준 서울 중랑천 중랑교 지점에 홍수주의보를 발령했다. 중랑천을 비롯해 청계천, 안양천 등 서울 시내 전체 29개 하천의 출입이 통제됐다. 서울 외 경기 고양시 공릉천 원당교·동두천시 송천교 등 2개 지점에 홍수경보, 연천 신천 신천교·의정부 중랑천 신곡교·파주 문산천 만장교 등 6개 지점엔 홍수주의보가 내려졌다.

서울 동북·서북권에 호우경보가 발령된 13일 서울 노원구 월계동을 지나 흐르는 중랑천이 범람해 동부간선도로 차량통행이 통제되고 있다. 뉴스1

도로와 주택 침수 등 피해도 잇따랐다.



이날 오후 경기 고양시 덕양구 비닐하우스 침수로 시민 6명이 고립됐다가 소방 대원들에게 구조됐다. 인천에선 이날 오전 기준 중구 운남동, 미추홀구 주안동 등지에서 호우 피해 10여건이 집계됐다. 인천지하철 1호선 박촌역 역사는 폭우로 침수됐다. 또 경원선 녹천역∼덕천역 구간과 경의중앙선 일산역∼수색역 구간, 경기 고양시와 의정부시를 연결하는 교외선 전 구간의 열차 운행도 일시 중단됐다. 산림청은 이날 오후 경기 북부 8개 시·군에 산사태 특보를 발령했다. 행정안전부는 오전 11시부로 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동하고 비상 근무에 들어갔다.

수도권에 많은 비가 내린 13일 경기도 고양시 덕양구 화랑로에서 차량이 침수되자 운전자가 밖으로 나오고 있다. 독자 제공·연합뉴스

이번 비는 남쪽 북태평양고기압이 공급하는 고온다습한 공기가 북쪽에서 남하해온 건조공기와 충돌하며 폭 좁은 비구름대를 동반한 정체전선이 형성된 데 따른 것이다. 이 정체전선에 중규모 저기압도 발달했는데, 이 저기압이 ‘하층제트’(고도 약 1.5㎞ 대기 하층에서 부는 빠른 바람)를 일으켜 수증기를 추가로 공급하면서 강수량을 늘렸다. 기상청은 14일 오전까지 수도권에 많게는 시간당 70㎜에 이르는 극한호우가 이어질 것이라고 전망했다. 강원 지역에도 곳에 따라 시간당 50㎜ 수준의 집중호우가 예상된다.