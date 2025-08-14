“전 품목 5000원 이하”… 이마트 초저가 혁신

자체 브랜드 ‘오케이 프라이스’ 론칭

1~2가구 겨냥 소용량 생필품 위주

다이소 등 오프라인 업체와 경쟁

이마트가 전 제품이 5000원 이하로 구성된 자체 브랜드(PL) ‘오케이 프라이스(5K PRICE)’를 선보인다. 1∼2인 가구를 겨냥해 소용량 제품을 저가에 판매한다. 다이소 등 초저가 제품 중심의 오프라인 유통업체들과 경쟁 구도를 형성할 것으로 보인다.

이마트는 14일부터 이마트와 에브리데이 370여개 매장에서 오케이 프라이스 상품을 판매한다고 13일 밝혔다. 온라인몰 SSG닷컴의 쓱배송을 통해 구매할 수도 있고, 이마트와 에브리데이 280개 점포에선 퀵커머스를 이용할 수 있다.

13일 서울 용산구 이마트 용산점에서 모델들이 전 품목 5000원 이하로 구성한 ‘5K PRICE(오케이 프라이스)’ 제품들을 소개하고 있다. 오케이 프라이스 제품은 전국 이마트와 에브리데이 370여개 매장, 퀵커머스와 온라인몰 쓱닷컴 쓱배송을 통해 구매할 수 있다. 연합뉴스

오케이 프라이스는 가공식품과 일상용품 중심의 초저가 브랜드다. 이마트가 노브랜드를 내놓고 10년 만에 출시한 새 자체 브랜드다. 노브랜드가 창고형 매장과 경쟁하는 대용량 제품을 저가로 구성한 것과 달리 오케이 프라이스는 기존 이마트 주력 상품을 25∼50% 줄여 싼값에 판매한다. 가격은 880원에서 4980원으로 형성됐다. 지난해 이마트와 에브리데이 합병 이후 통합매입을 시작했고, 글로벌 소싱을 활용해 일반 브랜드 상품보다 최대 70% 가격을 낮췄다는 게 이마트 설명이다.



14일 오케이 프라이스 1차 상품 126종을 출시하고 하반기에 250종으로 확대한다. 주요 상품으로는 980원 팝콘과 880원 칫솔, 4480원 3겹 화장지 등이 있다.



이마트는 초저가 제품 시장에서 이마트 자산을 적극 활용해 경쟁력 높은 상품을 제공할 계획이다. 전 제품이 5000원 이하로 구성된 다이소와의 경쟁을 고려해 자체 브랜드 전략을 세웠다는 분석도 나온다. 생활필수품 중심의 제품군 구성과 균일가 제품 등 다이소 판매 전략과 닮은꼴이 있어서다.

황운기 이마트 상품본부장은 “5K PRICE는 초저가 영역에서도 ‘이마트가 만들면 다르다’라는 자신감의 결과물”이라며 “통합매입을 통해 확보한 원가 경쟁력을 고객과 상품에 재투자해 지속해 수익을 창출하며 성장하는 선순환 구조를 만들어 낼 것”이라고 말했다.