중국 해군 “남중국해 진입 미국 이지스함 퇴거”

“미군 불법 침입… 주권·안보위협” 주장

필리핀과 영유권 분쟁 지역… 갈등 고조

중국군이 중국·필리핀의 영유권 분쟁 해역인 남중국해 진입한 미국 이지스구축함을 퇴거했다고 13일 밝혔다.



허톄청 중국인민해방군 남부전구 대변인은 이날 “미국 구축함 ‘히긴스’가 중국 정부의 승인 없이 중국 ‘황옌다오(‘스카버러암초’의 중국식 명칭)’에 불법 침입했다”며 “남부전구 해군은 병력을 조직해 법에 따라 추적·감시와 경고·퇴거를 했다”고 발표했다.

미 해군 알레이버크급 유도미사일 구축함 히긴스함 자료사진. 뉴시스

허 대변인은 “미군의 행위는 중국의 주권·안보를 심각하게 침범하고 남해(남중국해)의 평화·안정을 깨뜨린 것이며 국제법과 국제관계 기본준칙을 위반한 것”이라고 비난했다.



미국 해군 7함대 소속 알레이버크급 이지스함인 히긴스함(DDG-76)은 함대지 순항미사일인 토마호크를 장착한 군함이다. 지난해 10월 중국이 ‘대만 포위 훈련’에 나서자 엿새 뒤 캐나다 호위함 밴쿠버함과 함께 대만해협을 통과하는 등 중국을 상대로 한 미국의 무력시위에 종종 동원됐다.



히긴스함의 스카러버암초 해역 진입은 중국과 필리핀이 최근 남중국해와 대만해협 등 문제를 놓고 갈등 수위를 높이고 있는 상황에서 나왔다. 스카버러암초 인근에서는 지난 11일에도 필리핀 해경선을 고속으로 추격하던 중국 해경선이 자국 해군함과 충돌하는 사건이 벌어지기도 했다.



중국은 남중국해의 90% 영역에 영유권을 주장하면서 동남아시아 국가들과 갈등을 빚어왔고, 미국의 동맹국인 필리핀은 2022년 페르디난드 마르코스 대통령이 집권한 뒤 전임 정권의 친중 노선을 뒤집은 채 남중국해 영유권을 지키기 위해 중국에 강하게 맞서고 있다.