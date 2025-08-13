워싱턴에 주방위군 배치

U.S. Army National Guard Humvees park near the Washington Monument after U.S. President Donald Trump announced a federal takeover of the Metropolitan Police Department under the Home Rule Act to assist with crime prevention in the nation's capital, Washington, D.C., August 12, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/2025-08-13 09:28:44/ <저작권자 ⓒ 1980-2025 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

도널드 트럼프 미국 대통령이 수도 워싱턴의 치안업무를 연방정부가 직접 통제하겠다고 발표한 가운데 12일(현지시간) 워싱턴 기념탑 인근에 미국 주방위군의 험비 차량들이 줄지어 주차돼 있다.

