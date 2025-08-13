‘교육’ 최교진 ‘여가’ 원민경 ‘공정위장’ 주병기 ‘금융위장’ 이억원

李대통령 장관급 후보자 지명

문체부 등 차관급 10명 인사도

이재명 대통령은 13일 교육부 장관과 여성가족부 장관, 공정거래위원장, 금융위원장 후보자를 지명하며 내각 인사를 마무리했다. 강훈식 대통령 비서실장은 브리핑에서 교육부 장관 후보자로 최교진 세종특별자치시교육청 교육감, 여성가족부 장관 후보자로 원민경 변호사를 지명했다고 밝혔다. 공정거래위원장 후보자는 주병기 서울대 경제학부 교수, 금융위원장 후보자는 이억원 서울대 경제학부 특임교수다.

강훈식 대통령비서실장이 13일 서울 용산 대통령실 청사에서 장관급 등에 대한 인사브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

강 실장은 최 후보자에 대해 “중학교 교사부터 교육감까지 40여년 헌신한 자타공인 교육전문가로 전국 시도교육감협의회장과 균형발전위원회 자문위원을 역임하며 지역균형에 대한 이해도도 높다”고 설명했다.



이 대통령은 이날 국가교육위원회 위원장에 차정인 부산대 법학전문대학원 교수를 내정했다. 농어업·농어촌특별대책위원회 위원장에는 김호 단국대 식품자원경제학과 교수를 내정했다.

이재명 대통령은 13일 교육부 장관 후보자에 최교진 세종특별자치시 교육감(왼쪽 첫번째부터)을 여성가족부 장관 후보자에 원민경 변호사를 각각 지명했다고 강훈식 비서실장이 밝혔다. 또 공정위원장과 금융위원장 후보자에는 각각 주병기 서울대 경제학부 교수와 이억원 전 기획재정부 1차관이 지명됐다. 대통령실 제공

이 대통령은 10명의 차관급 인사도 단행했다. 문화체육관광부 1차관에 김영수 문체부 국립중앙박물관 행정운영단장, 2차관은 김대현 문체부 종무실장을 임명했다. 조달청장은 백승보 조달청 차장, 통계청장은 안형준 통계청 차장이 임명됐다. 농촌진흥청장에는 이승돈 국립농업과학원장, 산림청장에는 김인호 환경교육혁신연구소 소장, 기상청장에는 이미선 전 기상청 수도권기상청장을 임명했다. 국가정보원 3차장에는 김창섭 국정원 과학기술부서장이 임명됐다. 민주평화통일자문회의 사무처장으로 방용승 전북겨레하나 공동대표, 소청심사위원회 위원장에 정한중 한국외대 법학전문대학원 교수가 임명됐다.