폭우에 땅은 꺼지고 도로는 잠겼다…‘수마 할퀸’ 수도권 곳곳 피해 속출

수도권 ‘시간당 100㎜’ 극한 호우 쏟아져

태풍 상륙 제외하면 역대 최강 호우 수준

13일 오전부터 서울에 내린 많은 비로 도로가 침수되고 땅 꺼짐(싱크홀)이 발생하는 등 피해가 잇따랐다. 수도권 곳곳에 시간당 강우량이 100㎜를 넘는 ‘극한호우’가 쏟아졌기 때문이다.

이날 오후 2시 현재 서울 시내 하천 29개 전체가 빗물로 수위가 높아지며 출입이 전면 통제되고 있다. 증산교 하부 도로, 동부간선도로 양방향, 김포대로 개화육교 하부 등도 물에 잠기며 2∼3시간째 통제 중이다.

또 내부순환로(마장IC∼성동교남단), 홍제천로(사천교 하부도로), 가람길(군자교∼성동교), 마들로(월계2, 3지하차도∼녹천초등학교) 등 총 7개 도로가 통제되고 있다.

가양대교 다리 위도 물이 가득 찬 상태이지만 차들이 물살을 헤치며 통행을 계속했다.

13일 서울 종로구 한 도로에 땅 꺼짐 현상이 발생해 교통이 통제되고 있다. 연합뉴스

13일 집중호우로 경기도 고양시 능곡역 부근 도로가 침수돼 있다. 연합뉴스

시내 곳곳 일반 도로도 침수 피해가 속출했다.

은평구 불광동 연신내역 인근은 누런 흙탕물로 한때 잠겼고, 동대문구 중랑천 중랑교 지점엔 홍수주의보가 발령됐다. 김포공항에는 112.2㎜의 집중호우가 쏟아지면서 인근 도로가 통제돼 공항을 오가는 시민들이 불편을 겪었다.

강북구 우이동 도선사 진입로에는 대형 싱크홀이 발생했다. 구청 등은 도로 일부를 통제하고 복구 작업을 진행 중이다. 집중호우로 인한 인명 피해는 없는 것으로 집계됐다.

13일 서울 강북구 도선사 진입로에 집중호우로 인한 땅 꺼짐 현상이 발생해 도로가 무너져 있다. 연합뉴스

13일 서울 종로구 한 도로의 맨홀이 빗물 역류로 파손돼 있다. 연합뉴스

서울시는 오전 6시30분 일부 지역에 호우주의보가 발령되자 비상근무 1단계(주의)를 발령했으며 호우경보가 발령된 오전 10시 30분부터 대응 수위를 2단계(경계)로 한단계 올렸다.

현재 시 공무원 859명과 25개 자치구 6천284명이 동원돼, 배수 지원 73건, 안전조치 44건 등 117건의 소방 활동을 벌였다고 시는 전했다.

수도권 곳곳에 시간당 강우량이 100㎜를 넘는 '극한호우'가 쏟아졌다.

13일 경기 고양시 덕양구 화정동의 한 도로에서 차들이 침수됐다. 연합뉴스

13일 경기도 고양시 덕양구 화랑로에서 차량이 침수되자 운전자가 밖으로 나오고 있다. 연합뉴스

인천 옹진군 덕적도(덕적면 북리)에는 이날 오전 8시 14분부터 오전 9시 14분까지 1시간 동안 149.2㎜의 기록적인 물벼락이 떨어졌다. 이달 3일 전남 함평(최대 1시간 강우량 147.5㎜)과 무안(142.1㎜)에 내린 호우를 뛰어넘는 올여름 가장 거센 호우가 쏟아진 것이다. 태풍이 상륙한 상황을 제외하면 사실상 '역대 최강 호우' 수준이었다.

경기 고양시 덕양구 현천동에 설치된 '주교 자동기상관측장비(AWS)'에선 오전 11시부터 정오까지 105.0㎜ 비가 내린 것으로 기록됐다. 비슷한 시각 서울 은평구과 경기 김포시에서는 시간당 강우량 103.5㎜와 101.5㎜ 극한호우가 관측됐다.