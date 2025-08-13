울진군, ‘차인표와 유리상자의 토크&뮤직콘서트’ 30일 개최

배우겸 인기 탈렌트 차인표의 인생 이야기와 유리상자의 감미로운 선율이 함께하는 특별한 무대가 펼쳐진다.

경북 울진군은 오는 30일 오후 4시 울진연호문화센터에서 배우 차인표와 발라드 듀오 유리상자가 함께하는 '토크＆뮤직 콘서트'를 개최한다고 13일 밝혔다.

차인표와 유리상자의 토크&뮤직 콘서트 포스터. 울진군 제공

이번 콘서트는 배우 차인표의 삶의 이야기와 유리상자의 라이브 음악이 어우러진 무대로 마련했다.

1부에서는 유리상자가 출연해 명곡으로 꼽히는 '사랑해도 될까요'와 '신부에게' 등을 부르며 감미로운 선율로 무대를 풍성하게 채운다.

2부에서는 배우 차인표가 나와 자신의 성장 이야기와 이웃과의 삶 이야기, 앞으로의 비전 등을 진솔하게 들려줄 예정이다.

군은 이번 공연이 아티스트와 관객들이 더욱 가까이 소통하고 직접 이야기를 나누며 공감하는 특별한 행사가 될 것으로 기대하고 있다.

예매는 오는 19일 오전 10시부터 울진군통합예약시스템 및 티켓링크에서 가능하다. 관람료는 전석 1만원, 울진군민은 5000원이다.

손병복 군수는 "아티스트와 관객 간의 깊이 있는 대화와 정서적 교류를 통해 군민들에게 특별한 경험을 제공하고 힐링과 감동의 시간을 선사하겠다"고 말했다.