수도권 ‘집중호우’에 김포서 1명 사망…“밤에 200㎜ 더 온다”

13일 중부지방에 기록적 집중호우가 쏟아지면서 경기 김포에서 1명이 사망했다.

13일 호우경보가 내려진 경기도 김포에서 소방대원들이 하천에 빠진 차량을 구조하고 있다. 연합뉴스

김포소방서에 따르면 이날 낮 12시 14분쯤 김포시 고촌읍 대보천에서 “차가 떠내려간다. 문이 열리지 않는다”는 신고가 들어왔다.

경찰과 소방 당국은 대보천 일대를 집중적으로 수색해 신고 접수 5시간여 만인 오후 5시 55분쯤 사고 지점에서 1㎞ 이내 떨어진 하천에서 차량을 발견했다.

소방 당국은 로프 등 구조장비를 이용해 차량 뒷좌석에서 80대 남성으로 추정되는 운전자를 물 밖으로 구조했으나 숨진 상태였다.

김포에는 이날 호우경보가 내려졌으며 낮 12시 2분쯤 한 시간 강수량이 101.5㎜에 달했다.

수도권 집중호우는 다음날까지 쭉 이어질 전망이다.

행정안전부에 따르면 이날 오후 6시 기준 수도권과 강원 북부지역에 시간당 20∼40㎜의 강한 비가 내리고 있다.

정체 전선과 저기압의 영향으로 14일까지 중부지방을 중심으로 많은 비가 예상된다고 기상청은 밝혔다.

이날 오후 17시 기준 서울·인천·경기·강원·충남에 호우특보가 발표됐다.

특보가 발표된 지역 중 서울 3개, 인천 3개, 경기 11개, 강원 2개 지역에 호우 경보가 내려졌다.

수도권에 많은 비가 내린 13일 경기도 고양시 덕양구 행신로가 침수돼 있다. 연합뉴스

호우경보는 3시간 누적 강우량이 90㎜ 이상 예상되거나 12시간 누적 강우량이 180㎜ 이상 예상될 때 발표된다.

이날 0시부터 오후 5시까지 지역별 누적 강수량은 경기 김포 227.5㎜, 경기 고양 212.5㎜, 서울 도봉 207.0㎜, 인천 영종도 209.5㎜, 경기 양주 207.5㎜, 서울 은평 186.5㎜, 강원 철원 117.4㎜, 경기 가평 113.5㎜ 등이다.

일 최대 60분 강수량은 인천 옹진이 149.2㎜(오전 9시 14분 기준)로 가장 많았다.

집중호우가 내린 13일 서울 노원구민이 월계1교 인근 범람한 중랑천과 통제된 동부간선도로를 사진으로 기록하고 있다. 연합뉴스

중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 이들 지역에 시간당 100㎜ 이상의 극한호우가 내린 상황에서 밤사이 최대 200㎜ 이상의 추가적인 강수가 예상된다.

중대본은 이날 오후 6시 30분 풍수해 위기경보를 ‘경계’로 상향하고 중대본 비상근무를 2단계로 격상했다.

중대본부장인 윤호중 행안부 장관은 “밤에는 외출을 자제하고 위험지역에는 최대한 접근하지 말고 안전한 장소로 이동해 머물러 달라”고 당부했다.