‘관저 공사’ 21그램, 과거 코바나 협찬… 샤넬백 교환도 도왔다 [김건희 구속]

특검, 3대 의혹 넘어 여죄 수사 속도



金과 친분에 관저 계약 전 공사 착수

감사원은 ‘수상한 수주’ 눈감은 의혹

대표 아내는 가방 교환 웃돈 결제도



‘핵심축’ 전성배 18일 첫 소환 조사

김예성의 지분매각 46억 행방 추적



서희건설측 “브로치·귀걸이도 선물”

시계 전달 사업가 “金, 500만원만 줘”

윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨를 구속한 김건희 특별검사팀(특검 민중기)은 13일 곧바로 관저 이전 특혜·코바나컨텐츠 협찬·건진법사 청탁 등 여러 의혹에 연루된 인테리어업체 21그램을 압수수색했다. 특검은 최장 20일인 피의자 구속기간 동안 김씨와 관련한 남은 의혹 수사에도 속도를 낼 방침이다.



◆21그램, 코바나 협찬·전시장 디자인 관여



21그램은 김씨가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원하고 코바나컨텐츠 사무실 설계·시공을 맡은 업체로, 김씨와의 친분을 토대로 대통령 관저 증축 등 공사를 따냈다는 의혹을 받고 있다. 21그램의 김태영 대표는 2012년 비타민디자인 업체의 디자인실장으로 근무하며 코바나컨텐츠가 예술의전당 한가람미술관에서 처음으로 연 자체 기획전시회 전시장의 디자인 설계·시공을 담당한 것으로 전해졌다. 21그램을 창업한 후엔 코바나컨텐츠가 개최한 ‘르코르뷔지에전’(2016년)과 ‘자코메티전’(2017년)에 협찬과 전시장 디자인 등으로 관여했다. 2018년엔 코바나컨텐츠 사무실 설계·시공도 맡은 것으로 알려졌다.

감사원은 지난해 9월 관저 공사를 사실상 총괄한 21그램이 계약도 하기 전부터 공사에 착수했고, 15개 무자격 업체에 하도급 공사를 맡겨 건설산업기본법을 위반했다는 등의 지적 사항을 발표했다. 그러나 공사를 맡게 된 구체적인 경위 등 핵심 의혹에 대해서는 충분히 들여다보지 않았다는 ‘부실 감사’ 논란이 제기됐다.



관저 이전 공사 업무를 총괄한 김오진 전 대통령실 관리비서관(전 국토교통부 1차관)은 감사 과정에서 21그램에 대해 “김건희씨가 추천한 사실은 없으며, 정확히 누가 추천했는지 기억나지 않는다”고 진술했다고 한다.



특검은 21그램 외에도 증축 공사를 맡은 제주 소재 원담종합건설과 실제 공사를 진행한 서울 서초구 에스오이디자인 등의 사무실, 관련자 주거지, 김 전 차관의 주거지, 감사원 등을 건설산업기본법 위반 등 혐의로 압수수색했다.

‘21그램’ 압수수색 윤석열 전 대통령 부인 김건희씨의 각종 의혹을 수사하는 특별검사팀 수사관들이 13일 서울 성동구에 있는 인테리어 업체 ‘21그램’을 압수수색하고, 압수물품을 들고 건물 밖으로 나오고 있다. 뉴시스

◆‘샤넬백 교환’ 21그램 대표 아내도 조사



김 대표의 아내 조모씨는 김건희씨가 건진법사 전성배씨를 통해 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 받았다는 샤넬백과 연관이 있다. 김씨는 윤 전 본부장으로부터 교단 현안 청탁과 함께 2022년 샤넬 가방 2개와 천수삼 농축차, 6000만원대 그라프 다이아몬드 목걸이 등을 받았다는 의혹으로도 특검 수사를 받고 있다. 김씨의 수행비서인 유경옥 전 대통령실 행정관은 2022년 7월 샤넬 매장에 방문해 1200만원대 샤넬백을 다른 가방 2개로 바꿨는데, 이때 동행한 조씨가 200만원 상당의 웃돈을 대신 내준 것으로 조사됐다. 조씨는 자신이 샤넬 최우수 고객이라 동행한 것뿐이고, 대신 내준 웃돈은 추후 돌려받았다고 특검에 진술한 것으로 전해졌다. 특검은 18일 이 의혹의 핵심 인물인 전씨를 처음으로 불러 조사할 방침이다.



전날 김건희씨 일가의 ‘집사’ 김예성씨의 신병을 확보한 특검은 ‘지분매각 대금 46억원’의 행방을 추적하고 있다. 그가 설립에 관여한 렌터카 업체 IMS모빌리티(옛 비마이카)는 2023년 대기업 등으로부터 총 184억원을 투자받았는데, 이 중 46억원을 챙겼다는 의혹이 ‘집사 게이트’의 골자다. 그는 이 중 35억원가량을 조영탁 IMS 대표에게 빌려주고, 나머지는 법인세 등 기타 비용으로 썼다는 입장이다.



명품 수수 관련 수사도 이어지고 있다. 김씨 구속의 ‘스모킹건’이 된 서희건설 이봉관 회장의 특검 제출 자수서에는 이 회장이 김씨에게 반클리프 앤 아펠 목걸이뿐만 아니라 3000만원 상당의 브로치와 2000만원짜리 귀걸이를 추가로 선물했다는 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 이 회장은 이를 김씨에게 전하면서 ‘사위(검사 출신 박성근 변호사)가 윤석열정부에서 일할 기회가 있는지 알아봐달라’는 취지로 말했다고 한다. 이후 박 변호사는 차관급 공직인 국무총리 비서실장으로 임명됐다.



김씨에게 ‘바쉐론 콘스탄틴’ 시계를 건넨 것으로 지목된 로봇개 사업가 서모씨도 최근 특검 조사에서 “3500만원의 시계 대금 중 김씨로부터 현금 500만원밖에 받지 못했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 서씨는 시가 5000만원인 이 시계를 할인 등을 통해 3500만원에 샀다고 주장한다. 검찰은 시계의 행방과 청탁 여부 등에 대한 수사를 이어갈 전망이다.