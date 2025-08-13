김건희, 머그샷 찍고 독방 수감… 경호도 중단 [김건희 구속]

남부구치소 2평 일반수용실에

‘몸 안 좋다’ 이유로 식사 걸러

김씨 측 “14일 조사에 응할 것”

전현직 대통령 부인 중 헌정사 최초로 구속된 윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨는 13일 서울남부구치소의 2평(약 6.6㎡) 남짓한 일반수용실에 수감됐다. 그동안 전직 영부인 예우 차원에서 제공받던 대통령경호처 경호도 구속과 동시에 중단됐다.



김씨는 전날 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 남부구치소로 이동해 결과를 기다리다가 구속영장이 발부된 직후 수용 절차를 거쳐 구치소 내 수용동으로 옮겨졌다. 김씨는 다른 구속 피의자들과 마찬가지로 인적사항 확인 등 절차를 거쳐 수용번호 4398번을 발부받았다. 이후 김씨는 여성 미결수용복인 연녹색 수의(하복)를 착용하고 ‘머그샷’(수용기록부 사진)을 촬영한 뒤 내의, 수건, 칫솔, 식판, 수저 등 기본 물품을 지급받았다.



남부구치소 측은 김씨의 신분과 구치소 내 사고 우려 등을 고려해 김씨를 독방에 수용하기로 했다고 전했다.



김씨가 배정받은 독거실에는 접이식 매트리스, 담요, 관물대, TV, 세면대, 변기 등이 비치돼 있는 것으로 알려졌다. 에어컨은 없고 소형 선풍기만 있다. 목욕은 공동시설을 사용해야 하지만, 다른 수용자들과 시간대가 겹치지 않도록 별도로 조정될 예정이다. 운동은 일요일과 공휴일을 제외하고 하루 1시간 이내로 할 수 있다. 변호인 접견은 일과시간 중 수시로 가능하다.



김씨가 구속 수감 후 처음으로 제공받은 아침식사는 식빵과 딸기잼, 우유, 후랑크소시지, 샐러드였다. 점심 메뉴로는 돼지고기 김치찌개와 만두강정, 호박새우젓볶음, 총각김치가 제공됐고, 저녁식사는 비빔나물, 계란프라이, 열무김치, 오이냉국 등이 나왔다. 다만 김씨는 식사를 하지 않고 있는 것으로 전해졌다. 김씨 측은 “김씨가 현재 몸이 많이 안 좋아 식사가 안 넘어가는 상황”이라고 전했다.



구속과 동시에 대통령경호처 경호도 중단됐다. 경호처는 전직 대통령 예우에 관한 법률에 따라 영부인에게 필요한 기간 경호·경비를 제공할 수 있지만, 김씨의 신병이 교정당국으로 인도됨에 따라 예우를 할 필요가 없어졌다. 이에 따라 향후 김씨가 구속기간 중 특별검사팀 조사 등에 출석하려면 법무부 호송 절차에 따라 이동해야 한다.



김씨의 신병을 확보한 김건희 특검팀(특검 민중기)은 14일 오전 10시 김씨를 소환해 도이치모터스 주가조작 사건 등 김씨의 혐의와 관련해 추가 조사를 벌일 계획이다. 김씨가 구속된 후 첫 소환조사다. 김씨 측은 당초 “건강 상태에 따라 결정하겠다”고 밝혔으나 김씨와 변호인단 접견 이후 입장을 선회해 조사에 응하겠다고 밝혔다. 다만 김씨가 특검 조사에 응한다고 하더라도 자백하거나 기존 진술을 바꿀 가능성은 희박하다는 게 법조계 중론이다.



일각에서는 김씨가 윤 전 대통령처럼 구속 수사의 적법성과 필요성을 다투는 구속적부심사를 청구할 것이란 전망도 나왔으나, 김씨 측은 일단 선을 그었다. 유정화 변호사는 “구속적부심 청구는 검토하지 않고 있다”고 밝혔다. 김씨 측은 전날 영장실질심사에서 특검이 구속영장 청구서에 적시된 주요 혐의와 무관한 증거를 제시했는데도 법원이 영장을 발부했기 때문에 구속적부심 인용 가능성이 희박하다고 판단하고 있는 것으로 알려졌다.