국힘 당원명부 확보 나선 특검 ‘건진 청탁 입당’ 강제수사

김건희·내란 특검, 수사 고삐



권성동 대표 밀어주려 입당 의혹

국힘, 특검에 전체 명부 공개 거부

교인 20명 샘플링해 대조작업만

국힘 “명단 중 당원 한명도 없다”



계엄 해제 표결 방해 ‘친윤’ 조준

당 텔레그램 대화 삭제 경위 조사

추경호·나경원 피의자 소환 임박

김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 ‘통일교 무더기 입당’ 등 청탁 의혹 수사를 위해 국민의힘 당사 압수수색에 나섰다. 윤석열 전 대통령 부부 의혹과 관련한 국민의힘 내부자료를 확보하기 위한 차원이다. 비상계엄 사건을 수사하는 내란 특검(특검 조은석)도 윤 전 대통령 측근으로 분류되는 인사들을 향해 수사망을 좁혀가고 있다.



◆국힘 당원명부 확보 시도

“전형적 야당 탄압이자 정치 보복” 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표(가운데)가 13일 서울 여의도 당사에서 김건희씨 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀의 당사 압수수색을 반대하는 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

김건희 특검팀은 13일 서울 여의도에 있는 국민의힘 중앙당사에 수사관들을 보내 사건 관련 자료를 일부 확보했다. 특검은 압수수색에 반발하는 당직자들과 대치하다 압수수색 영장을 제시한 뒤 필요한 자료 일부를 임의제출 형태로 받은 것으로 전해졌다. 압수수색 대상에는 국민의힘 사무국 등이 포함됐다. 이와 관련해 특검은 “건진법사 등 청탁 의혹과 관련해 국민의힘 당사에 대해 전산자료 제출 협조 차원에서 압수수색 영장을 집행했다”고 설명했다.



이날 특검이 확보하고자 한 자료 중 핵심은 국민의힘 당원 명부였다. 건진법사 전성배씨와 윤영호 전 통일교 세계본부장이 2023년 3월 국민의힘 당대표 선거에서 권성동 의원을 당대표로 밀기 위해 통일교 교인들을 당원으로 가입시키려 했다는 의혹을 확인하기 위한 차원이다. 윤 전 본부장이 2022년 11월 무렵 전씨에게 “윤심은 정확히 무엇입니까, 전당대회에 어느 정도 필요한가요”라고 문자메시지를 보낸 사실도 앞선 검찰 조사에서 파악됐다. 이에 전씨는 “윤심은 변함없이 권(성동)”이라고 답한 것으로 전해졌다.



다만 이날 국민의힘 측이 전체 명부 공개를 거부해 특검은 우선 20명가량을 특정한 뒤 국민의힘 측에 이들이 명단에 포함됐는지를 대조하는 작업을 했다고 한다. 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 “특검이 주장하는 교인 명단 일부를 샘플링해서 20명의 명단을 받았다. 당원 명부와 대조해 봤지만 당원인 분이 한 분도 없었다”고 주장했다.



당원 명부는 개인의 인적사항뿐 아니라 정치적 성향에 대한 정보를 담고 있어 민감한 정보로 취급된다. 수사기관이 당원 명부를 확보한 사례도 드물다. 다만 검찰은 2012년 통합진보 비례대표 부정경선 의혹을 수사하며 통진당 서버관리업체를 압수수색해 당원 명부를 확보했다.



◆‘표결 방해’ 의원들도 수사



비상계엄 당시 국회 표결 방해 시도 의혹과 관련해선 국민의힘 내 ‘비윤계’(비윤석열계)에서 ‘친윤계’ 인사로 수사 대상이 좁혀지는 모양새다.



이 사건을 수사하는 내란 특검팀은 최근 국민의힘 의원 중 계엄 해제 표결에 참여했거나 윤 전 대통령 탄핵소추안에 찬성표를 던진 의원을 잇달아 불러 국민의힘 내부 의사결정 과정 등에 대한 기초조사를 상당수 마쳤다. 국민의힘 소속이었던 김상욱 의원을 지난달 30일 부른 데 이어 11일 조경태·김예지 의원을 참고인 신분으로 조사했다. 최근엔 다수의 국민의힘 의원에게 수사 협조를 요청하는 공문도 발송했다. 특검은 비상계엄 직전 국민의힘 전체 의원이 참여한 텔레그램 채팅방 대화 내역이 삭제된 경위, 그외 다른 대화방에서 관련 논의가 이뤄진 게 있는지도 따져보고 있다.



특검은 주변인 및 사실관계 조사를 마치는 대로 이 사건으로 고발된 같은 당 추경호·나경원 의원 등에 대한 피의자 조사를 본격적으로 이어나갈 방침이다. 두 사람은 계엄 선포 직후 윤 전 대통령과 통화를 한 인물로, 고위공직자범죄수사처 및 경찰에 내란 방조 혐의로 고발됐다. 추 의원은 특히 계엄 해제 요구안 의결을 앞두고 국민의힘 비상의원총회 장소를 세 차례 변경했다. 특검은 윤 전 대통령이 국민의힘 의원들에게 계엄 해제 표결에 불참하도록 지시한 게 아닌지 의심하고 있다.