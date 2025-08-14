허안나, 코 성형 부작용 "구축 생겨 21년만에 재수술"

사진=허안나 SNS

개그우먼 허안나(41)가 코 성형수술 부작용으로 재수술을 했다고 밝혔다.

허안나는 지난 12일 자신의 인스타그램을 통해 "2004년 21살에 뭣도 모르는 채로 코 수술을 하고 잘 살아왔다. 그런데 한 6~7년 전부터 코가 점점 들리면서 구축이 오는 거 같더라"고 적었다.

이어 "설마 하고 있었는데 1년 만에 만난 친한 후배 첫 마디가 '누이! 코가 왜 그래?'였다. 그 말을 듣는 순간 '아. 역시 나 코에 구축이 오고 있구나'라는 생각이 들더라"고 털어놨다.

그러면서 "진짜 속상했다. 매주 화면에 나오는 사람인데 점점 코가 삐뚤어진다니. 그래서 당장 여기저기 유명한 병원들을 알아보는데 그때는 화려한 코가 유행이어서 그런지 나에겐 너무 안어울리고 이미지가 확 달라질 거 같아서 부담스러워 수술을 포기를 하게 되었다"고 밝혔다.

그는 "그런데 얼마 전 후배가 코를 하고 왔는데 넘넘 자연스럽더라. 상담이라도 해볼까 싶어 당장 예약을 잡았는데 너무 뾰족하지 않게 짧게 구축된 코만 살짝 내리고 비대칭 콧구멍도 살짝 교정이 된다고해서 그 날 당장 예약금 걸고 왔다"고 덧붙였다.

이어 "진짜 많이 안 바란다. 그냥 자연스러웠으면 좋겠다. 그게 젤 어려운가"고 말했다.

그러면서 "암튼 코에 구축이 더 심해지기 전에 수술 날짜를 잡았고 지금은 이미 수술하고 5일이 지났다. 영상을 일찍 올릴려고 했는데 생각보다 넘 아파서. 이제야 하나하나 차근히 올릴 수 있을 거 같다"고 했다.

한편 허안나는 동아방송예술대학 연극영화과를 나와 2009년 KBS 24기 공채 개그우먼으로 데뷔했다.

KBS 2TV '개그콘서트', tvN '코미디빅리그' 등에 출연했다. 2010년과 2014년 KBS 연예대상 코미디부문 여자 우수상을 받았다.