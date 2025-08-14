‘더는 안 참아’…악의적 유튜버에 백종원 더본코리아 강경 대응

점주들의 ‘본사 대응 없나’ 요구에 긴급 상생위 개최

더본코리아 백종원 대표. 뉴시스

백종원 대표가 이끄는 더본코리아는 전날 긴급 상생위원회의를 열고 유튜버의 악의적인 허위사실 유포에 강경 대응하기로 결의했다고 14일 밝혔다.

빽다방과 역전우동, 새마을식당, 홍콩반점 등 더본코리아 10개 브랜드로 구성된 점주협의회의 ‘일부 유튜버 관련 긴급상생위원회 개최 요구’에 따라 이뤄진 자리로 안진걸 민생경제연구소장과 법무법인 덕수의 구정모 변호사 등도 외부위원으로 참석했다.

구 변호사는 “‘우리가 계속 피해를 보는 게 맞나’라거나 ‘본사 차원의 대응책이 없나’ 등 점주들의 요구가 많았다”고 말했다. 이어 “상생위 차원에서 본사의 해결방안을 듣고자 자리를 요청했다”고 상생위원회 소집 이유를 설명했다.

더본코리아에 따르면 점주들은 ‘맛과 위생이 아닌 잡다한 레시피로 만든 브랜드를 운영한다’거나 ‘점주들을 마루타처럼 장사 실험용으로 이용한다’, ’떳다방 프랜차이즈 운영에 이용당한다’ 등 유튜버의 자극적인 표현이 점주 명예를 심각하게 훼손한다고 분노했다.

본사의 대응이 유튜버의 ‘조횟수 늘리기’ 영상 소재가 될까 우려해 적극적으로 나서지 않았던 더본코리아는 점주들에게 힘을 보태고자 강경 대응책을 펼치기로 했다.

상생위는 더본코리아 본사 임원, 각 브랜드 가맹점 대표, 외부 전문가로 구성해 정례 회의와 분기별 점검 등으로 실질적 제안을 수렴하고 실행한다. 특히 시민 사회 대표 단체 출신 전문가들이 외부위원으로 위촉돼 공정성과 공익성을 더욱 강화했다.