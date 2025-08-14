손흥민, 다저스타디움서 시구…오타니와 만날 듯

미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC 손흥민이 미국프로야구 메이저리그(MLB) LA 다저스 오타니 쇼헤이와 만남이 성사될 전망이다.

다저스는 14일 구단 소셜미디어(SNS)를 통해 “손흥민이 28일 미국 캘리포니아주 LA 다저스타디움에서 시구한다”고 발표했다. 손흥민은 이 게시물을 자신의 SNS 계정에 옮긴 뒤 팀 동료 라이언 홀딩스헤드에게 “연습하자”고 적었다.

손흥민(왼쪽), 오타니 쇼헤이.

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘에서 뛰던 손흥민은 지난 7일 10년간 영국 생활을 접고 LA FC로 팀을 옮겼다. 지난 10일 시카고 파이어와 원정경기에서 첫선을 보인 손흥민은 31일 미국 캘리포니아주 LA BMO 스타디움에서 열리는 샌디에이고FC와 홈 경기를 통해 LA 홈 팬들을만난다.

슈퍼스타 손흥민의 홈 데뷔전을 앞두고 LA 현지 사회는 들썩이고 있다. 이웃구단 다저스는 다양한 방법으로 손흥민의 LA 입성을 축하했다. 다저스의 한국인 내야수 김혜성과 한국계 혼혈 선수 토미 현수 에드먼은 지난 8일 다저스 소셜미디어 계정을 통해 손흥민을 환영한다는 영상 메시지를 보내기도 했다.

특히 김혜성은 “손흥민 선수의 굉장한 팬이었는데 같은 지역에서 뛰게 돼 영광”이라고 밝혔다. 어깨 통증 탓에 부상자 명단(IL)에 오른 김혜성은 재활훈련을 하며 복귀 일정을 조율 중이다.

가장 관심을 끄는 건 손흥민과 오타니 만남이다. 손흥민은 아시아 축구 아이콘으로 꼽히고, 오타니는 야구로 전설을 쓰고 있다. 두 선수 만남만으로도 한국과 일본을 넘어 아시아 또 세계적인 관심을 끌게 될 것으로 보인다.