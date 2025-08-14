글로벌표준인증원, 홀트아동복지회 고액후원자모임 ‘탑리더스’ 위촉

한부모가정 심리·정서 지원 앞장

인증업무 전문기관 ㈜글로벌표준인증원(GSC, Global Standard Certification, 대표 전재금)이 홀트아동복지회(회장 신미숙)로부터 기부와 봉사 등 다양한 활동으로 도움이 필요한 이웃의 복지 증진에 기여하는 고액후원자(단체) 모임인 ‘탑리더스’에 위촉됐다.

8월 13일(수) 열린 위촉식에는 전재금 ㈜글로벌표준인증원 대표 및 기업 관계자들이 자리해 나눔 문화 확산에 동참한 ㈜글로벌표준인증원이 명예로운 리더들이 나눔 문화를 이끌며 사회적 가치를 실현하고 있는 탑리더스 위원으로 이름을 올리는데 함께 했다.

㈜글로벌표준인증원은 2017년 설립 후 Non-GMO, Reef Friendly, Gluten Free 등 다양한 글로벌 인증 서비스와 함께 ISO 시스템 인증 및 전문 컨설팅과 맞춤형솔루션을 제공하며 기업들의 국제 표준 준수와 경쟁력 강화에 기여해오고 있는 기업이다.

2019년부터는 동물성 원료를 포함하지 않고 동물실험도 하지 않는다는 점을 공식적으로 인정하는 국제적인 인증인 프랑스 EVE VEGAN(이브비건) 아시아 독점협약 체결을 통해 화장품, 식품, 위생용품, 직물 등 광범위한 분야의 시설 인증 서비스를 독점적으로 제공하며 꾸준한 성장세를 이어가고 있는 것으로 알려졌다. 또한 EVE VEGAN 인증 수익금의 1%를 동물자유연대에 기부하는 등 지속적인 사회공헌 활동을 전개해왔다.

㈜글로벌표준인증원 관계자는 “한부모가족이 겪는 어려움을 해소하고자 실질적인 심리·정서적 지원의 중요성을 인식하고 이를 위한 후원에 관심을 가져왔다는 점이 귀감을 사고 있는데, 이번 탑리더스 위촉을 계기로 홀트아동복지회의 이념에 공감하며 다양한 사회복지 사업에 참여하고 건전한 기부 문화 조성에 기여할 계획”이라고 말했다.

이어 “고객의 가치 창출과 성장 발전에 공헌한다는 점을 미션으로 삼고 있으며 사회적 가치와 발전에도 도움이 될 수 있길 바라는 마음이다. 탑리더스로 함께하게 된 만큼 홀트아동복지회와 발 맞춰 더 나은 세상을 위해 노력해 나가겠다”고 소감을 전했다.

홀트아동복지회 신미숙 회장도 “한부모가족이 혼자 아동을 양육하며 겪는 심리적 부담과 아동의 정서적 어려움을 극복하기 위해 심리상담지원이 필요하다”며 “건강한 부모의 역할을 통한 아동과 가정의 행복을 위해 탑리더스 기금을 전해주신 ㈜글로벌표준인증원 전재금 대표님께 감사 드린다”고 전했다.