[속보] ‘수용번호 4398번’ 김건희‥ 특검 도착, 곧 조사 시작

구속된 윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨가 14일 사복 입고 수갑 찬 채 호송차를 타고 특별검사팀 조사실로 출석했다.
김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 이날 오전 10시 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 김 씨를 서울남부구치소에서 소환해 조사한다. 김 씨가 건강 악화로 출석하지 않을 수 있다는 관측도 제기됐으나, 구치소를 통해 특검에 출석 의사를 밝힌 바 있다.
수용번호 4398번을 부여받은 김 씨는 지난 12일 특검이 청구한 구속영장이 발부되며 서울남부구치소에 수용됐다.
특검은 도이치모터스 주가조작, 명태균 공천개입 등 건진법사 이권개입 등 구속영장 청구서에 담은 3가지 범죄 혐의부터 우선 조사할 것으로 관측된다.
해외 순방길에 착용했던 귀금속의 재산신고 누락 및 뇌물 등 의혹 사건도 첫 조사에 이어 다시 신문할 수 있다.
특검은 김 씨가 지난 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO· 나토) 회의 참석차 스페인을 방문했을 때 착용했던 ‘반 클리프 앤 아펠’ 목걸이 진품을 서희건설에서 확보했다. 압수수색으로 확보한 모조품, 김 씨에게 교부했다가 돌려 받았다는 서희건설 자수서도 입수했다.
김 씨는 20년 전 홍콩에서 샀던 가품이라고 진술했지만 특검은 축적된 정황과 증거를 법원에 제시했고 결국 구속영장 발부를 이끈 결정타가 됐다는 평가를 받았다.
특검은 김 씨 등의 이런 행위들이 증거를 인멸하고 수사를 방해하려 한 정황이라 보고 수사를 예고한 바 있다.
다만 김 씨는 앞서 6일 첫 소환조사와 마찬가지로 혐의나 증거, 증언을 부인할 가능성이 높다는 관측이 나온다.
특검은 김 씨를 최장 20일 동안 구속할 수 있는 만큼 앞으로 몇 차례 더 불러 조사한 후 기소할 것으로 보인다.
특검 입장에서는 진도가 상대적으로 더딘 다른 의혹 사건들의 수사를 20일 안에 끝마치기는 현실적으로 쉽지 않아 김 씨의 신병을 더 붙들어둘 필요가 있기 때문이다.
한편 특검은 지난 12일 오후 인천국제공항에서 체포한 ‘집사’ 김예성씨에 대해서도 이날 구속영장을 청구할 것으로 보인다. 형사소송법상 피의자를 체포한 때부터 48시간 이내에 구속영장을 청구하지 않으면 풀어줘야 한다.