“3일 여행에 100만원↑”…‘이 섬’ 관광객 감소 이유 있었네 [수민이가 궁금해요]

기름값·렌터카 요금 등 육지보다 2~3배 비싸

운임비 포함 혼자 3일 여행에 100만원 '훌쩍'

여객선 운항 축소·관광객 감소세 이어져

“아무리 관광지이고 섬이라고는 하지만 육지보다 비싸도 너무 비쌉니다.”

최근 바가지 논란에 휩싸인 울릉도에 대해 관광객들의 불만이 쏟아지고 있다. 기름값과 숙박비, 렌터카 요금, 식사비 등이 육지보다 2~3배 비싸기 때문이다. 그래선지, 여객선 운항 축소와 맞물려 관광객 감소세가 이어지고 있다.

울릉도 오징어(왼쪽), 울릉군 울릉읍 도동항 여객선터미널에 도착한 여객선 모습. 연합뉴스

14일 울릉군 등에 따르면 울릉도는 각종 자재와 생필품, 식자재 등을 육지에서 이송해야 한다. 관광객들은 이런 상황을 고려하더라도 울릉지역 생활 물가는 정도를 벗어난 경우가 많다고 불만을 토로한다.

실제로 한국석유공사 오피넷 기준으로 13일 국내 휘발유 가격은 리터(ℓ)당 1667.70원, 경유 가격은 1537.94원이다. 그러나 울릉에 있는 3곳의 휘발유 가격은 리터당 1959∼1979원, 경유 가격은 리터당 1845원이다. 울릉도에서 휘발유나 경유를 넣으려면 육지보다 리터당 300원 이상 더 줘야 한다.

울릉군은 매년 유류 해상운송비를 지원하고 있다. 하지만 울릉지역 주유소의 기름 가격은 육지보다 현저히 높은 상태다. 주민들은 주유소가 3곳에 불과하고 요금이 비슷하다 보니 선택의 여지가 없다고 밝혔다.

지난 1일 제주 서귀포시 성산읍 성산항종합여객터미널에서 전기렌터카 등 차량이 우도행 도항선 선적 순서를 기다리고 있다. 연합뉴스

렌터카 이용료도 마찬가지다.

성수기에 해당하는 여름에 중형 세단 승용차를 24시간 이용할 경우, 울릉지역 요금은 13만원, 포항지역 요금은 7만원, 제주지역 요금은 3만5000∼5만원 안팎이다.

렌터카를 쓰지 않고 울릉크루즈 여객선에 싣는다고 해도 중형 세단 승용차 왕복운송료만 35만6000원에 이른다.

식사비도 식당에 따라 다르기는 하지만 오징어내장탕 1만5000원, 따개비밥 2만원으로 육지보다는 높다.

식당에서 파는 맥주, 소주, 막걸리도 6000∼8000원으로 포항지역 식당의 5000원보다 비싸다.

숙박비의 경우 시설 수준에 따라 다양하기는 하지만 육지보다 비싸다고 관광객은 입을 모았다.

유류 할증비를 포함해 18만원인 포항∼울릉 왕복 여객선 운임, 각종 유료 관광지를 고려하면 혼자서 3일간 울릉도에 렌터카를 타고 여행하는 데 드는 비용은 100만원을 훌쩍 넘는다.

그래서일까. 최근 육지와 울릉을 잇는 여객선이 고장 등으로 줄면서 전체 관광객은 줄어드는 양상이다.

유튜브에 올라온 울릉도의 한 고깃집 식사 장면. 꾸준 유튜브 채널 캡처

앞서 ‘비계 삼겹살’로 논란을 빚은 경북 울릉군 식당이 지역 최초로 영업정지 처분을 받았다.

울릉군 등에 따르면 군은 최근 ‘비계 삼겹살’로 논란이 된 식당에 대해 식품위생법 위반을 이유로 7일간 영업정지를 내렸다.

해당 식당은 한 유튜버가 ‘울릉도는 원래 이런 곳인가요?’라는 제목의 유튜브 영상을 올리면서 논란에 휩싸였다. 영상에서 그는 한 고깃집에서 삼겹살 2인분을 주문했으나 비계가 절반 이상 섞인 돼지 앞다릿살이 제공됐다고 전했다. 또한 호텔에서 에어컨이 고장 났음에도 별다른 조치나 사과를 받지 못하는 모습이 담겨 논란이 일었다.