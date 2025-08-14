‘청년의 꿈 응원합니다’ SPC그룹, ‘행복한장학금’ 장학생 선발

SPC그룹이 ‘SPC행복한장학금’ 장학생 150명을 선발해 청년들의 학업 지원에 나선다고 14일 밝혔다. SPC그룹 제공

SPC그룹이 ‘SPC행복한장학금’ 장학생 150명을 선발해 청년들의 학업 지원에 나선다고 14일 밝혔다.

SPC행복한장학금은 학업과 일을 병행하고 있는 아르바이트 대학생과 경제적 어려움을 겪는 청년들을 돕기 위한 장학 사업이다. 청년 세대의 어려움에 공감하고 미래를 이끌어 나갈 인재들을 지원한다는 취지로 2012년부터 현재까지 2800여명의 장학생에게 총 49억원을 전달했다.

행복한장학금 장학생은 두 부문으로 나누어 모집한다. 파리바게뜨·배스킨라빈스·던킨·파스쿠찌 등 SPC 계열 브랜드 매장에서 근무하는 아르바이트 대학생을 120명 선발한다. 질병으로 일상생활이 어려운 가족을 돌보는 ‘가족돌봄청년’ 30명을 ‘사단법인 부스러기사랑나눔회’의 추천을 받아 선발한다.

선발된 장학생에게는 한 학기 평균 대학 등록금의 50%에 해당하는 장학금(170만원·교육부 대학정보공시 기준)을 지급해 총 지원 규모는 약 2억5000만원이다. 선발된 아르바이트 장학생은 향후 SPC그룹 공채 지원 시 서류 전형 가점 혜택을 받는다. 응모기간은 26일까지로 자격 요건과 지원방법은 SPC그룹 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

SPC그룹 관계자는 “우리 사회의 희망인 청년들의 꿈과 미래를 응원하는 마음으로 행복한장학금 사업을 이어오고 있다”고 말했다.