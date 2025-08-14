“아픈 역사 되풀이 않겠다” 전북 곳곳서도 ‘위안부 피해자 기림의 날’ 추모 기념식·전시

일본군 위안부 피해자 기림의 날인 14일 전북에서도 피해자의 아픔을 위로하고 기억하는 행사가 이어졌다.

전주시는 이날 오전 10시 완산구 전동 풍남문광장에 있는 평화의 소녀상에서 국화꽃을 헌화하고 묵념했다. 전주시는 2015년 평화의 소녀상이 세워진 이후 3·1절, 광복절 등 주요 기념일마다 이곳에서 추모식을 진행해 왔다.

오후 3시에는 풍남동 옛 전북도지사 관사를 개조해 전시 등 공간으로 재탄생한 ‘하얀양옥집’에서 전북여성단체연합 주관 기념식 ‘기억에서 희망으로’가 열린다. 김관영 전북도지사의 배우자 목영숙 여사, 광복회 전북지부 관계자 등이 참석해 추모사를 낭독하며 “아픈 역사가 반복되지 않도록 함께 노력하자”는 메시지를 전한다.

하얀양옥집에서는 오는 31일까지 여성작가 6인의 작품전도 열린다. 여성들이 기부한 헌 옷과 폐천을 엮어 만든 고보연 작가의 설치작품, 지난 2월 별세한 위안부 피해자 길원옥 할머니를 그린 김윤숙 작가의 인물화 등이 전시돼 관람객을 맞는다.

전북여성단체연합은 “이번 전시를 통해 일본군 성노예제의 진실을 알린 할머니들의 용기를 기억하고, 현재 사회 곳곳에서 일어나는 여성 폭력 문제를 함께 공감하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.

일본군 위안부 피해자 기림의 날은 고(故) 김학순 할머니가 1991년 8월 14일 피해 사실을 처음으로 공개 증언한 날을 기념해 2017년 국가 기념일로 지정됐다.