서울시, 해외 독립유공자 후손과 함께 광복 80주년 경축식 [오늘, 특별시]

오세훈 시장, 독립유공자 후손 등 350여 명 참석

서울시가 광복 80주년을 맞아 광복의 기쁨을 나누고 광복의 역사적 의미를 되새기기 위한 경축식을 개최했다. 특히 올해 행사에는 한국을 찾은 해외 거주 독립운동가 후손들도 참석해 자리를 빛냈다.

시는 광복절 하루 전인 14일 오후 2시 서울시청에서 오세훈 서울시장과 광복회 회원, 보훈단체 관계자, 그리고 서울시가 초청한 해외 독립유공자 후손 19명 등 350여명이 참석한 가운데 ‘광복 80주년 경축식’을 열었다고 밝혔다.

오세훈 서울시장이 14일 독립운동가 후손 초청 간담회에서 이소심 여사(왼쪽)와 유수동 선생(오른쪽)과 기념사진을 촬영하고 있다. 서울시 제공

이날 경축식은 일제 강점기 독립을 갈망하던 선조들의 모습을 표현한 짧은 연극과 시민국악합창단 K-판의 ‘독립군가’, ‘광복군 제2지대가’ 등 사전 공연으로 시작됐다. 이어 손기정 선수가 태극기를 달고 서울을 달리는 AI영상 ‘Run again, 손기정 서울을 달리다’로 본 행사가 열렸다. 또 이동화 선생, 유기석 선생, 최진동 장군 가족들의 이야기를 담은 AI 영상 ‘광복 80년, 잊혀진 별들의 귀환’ 상영에 이어 이날 참여한 11명의 해외 독립운동가 후손 소개가 진행됐다. 독립유공자 김성숙·두군혜 선생 부부의 손자로 줄리어드 음대 교수를 역임한 피아니스트 두영무 씨가 ‘아리랑’과 ‘도화도’ 두 곡을 피아노로 연주하는 특별공연도 이어졌다.

오 시장은 광복절 경축식에 앞서 해외 독립운동가 후손 11명과 오찬을 가졌다. 이들은 안중근 의사가 거사를 앞두고 11명의 동지와 함께한 ‘단지동맹’의 취지를 계승해 태극기에 서명하는 행사를 가졌다. 서명한 태극기는 오 시장이 경축식에서 후손에게 전달하여 충칭 임시정부 기념관에 전시될 예정이다.

현재 서울광장 꿈새김판에는 단지동맹 혈서태극기를 모티브로 독립유공자 등 4000장의 사진을 모자이크로 제작한 작품이 걸려 있으며, 앞쪽으로는 바람개비 300개로 꾸며진 ‘태극기 언덕’이 조성돼 있다.

오 시장은 경축사를 통해 “수많은 선열의 희생과 헌신이 있었기에 오늘날 대한민국이 그들이 간절히 바랐던 문화·경제 강국으로 도약할 수 있었다”며 “피와 눈물로 지켜낸 자유, 희망을 다음 세대에 더 크고 더 위대하게 물려주기 위해 80년 전 그날의 함성을 미래를 향한 약속으로 이어 나가자”고 강조했다.