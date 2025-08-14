경주시, 2026 대통령배 아마추어·장애인 e스포츠대회 유치 성공

사업비 13억 투입, 전국 17개 시·도 선수단·관람객 5000명 참가

관광 인프라·숙박·교통 등 높은 평가, 市, 지역경제 활성화 기대

경북 경주시는 국내 최대 규모인 ‘2026 제18회 대통령배 아마추어 e스포츠대회 및 장애인 e스포츠대회’ 유치에 성공했다고 14일 밝혔다.

총사업비 13억원이 투입되는 이번 대회는 경주실내체육관에서 열린다.

경주시청 전경. 경주시 제공

전국 17개 시·도 아마추어 대표 선수단과 일반 관람객 등 5000여명이 참가할 예정이며, 장애인 e스포츠대회도 함께 치러져 국내외 팬들의 관심이 높다.

문화체육관광부와 한국e스포츠협회는 경주시의 대회 개최 경험과 유치 의지, 풍부한 숙박시설, 편리한 교통 여건을 높이 평가했다.

유네스코 세계유산과 다양한 관광 인프라, 도심에 위치한 경기장 접근성, 문화공연 연계 가능성도 긍정적으로 작용했다.

시는 대규모 인파에 따른 안전사고를 막기 위해 안전·교통질서 관련 기관·단체와 긴밀히 협력해 대회를 준비할 방침이다.

시는 이번 대회가 e스포츠 저변 확대와 관련 산업 기반 조성은 물론, 관광객 증가에 따른 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다.

주낙영 시장은 “경주는 숙박·교통·관광 인프라가 잘 갖춰진 도시로 e스포츠 관람뿐만 아니라 문화관광까지 즐길 수 있다”며 “2024년 LCK 개최지 명성에 걸맞게 성공적인 대회 준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.