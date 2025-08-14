국정위, 李정부 청사진 내놓고 '두달 여정' 마무리…"10년의 꿈"

이한주 "李대통령 나갈때 지지율 50% 넘기길…정권재창출로 이어지길"

이재명 정부 국정 운영의 밑그림을 그린 대통령 직속 국정기획위원회가 두 달간의 활동을 공식 마무리했다.



이한주 국정기획위원장은 14일 정부서울청사 창성동 별관에서 열린 국정위 해단식 모두발언에서 "여러분이 만드신 국정 운영 계획은 각각 어디서인가 유지되고 관리되고 그대로 시행될 것"이라며 "조금 변형될 수는 있어도 그 방향 그대로 나아갈 것"이라고 말했다.

14일 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에서 열린 국정기획위원회 해단식에서 이한주 위원장이 인사말을 하고 있다.국정기획위원회 제공

이 위원장은 "우리는 5년 동안의 설계도를 만들었다"며 "설계도로 집을 짓다 보면 조금씩 틀리기도, 어긋나기도 하지만 골격은 그대로 유지된다"고 언급했다.



그러면서 "여러분이 만든 국정과제, 국민이 주인이고 그리고 국민이 행복한 나라, 헌법에 그대로 쓰여 있는 것들이 이번 정부에서 실현될 것"이라고 강조했다.



이어 이 위원장은 "이번 정부가 헌법 1조부터 10조까지 진정 살아 있는 나라가 되길 소망한다"며 "그래서 인권과 국민의 기본권이 하나하나 각인되고 국민 모두 행복해질 수 있는 그런 나라가 됐으면 좋겠다"고 밝혔다.



특히 "이번 정부의 대통령 지지도가 지금처럼 유지됐으면 좋겠다"며 "49.4%로 들어왔지만 나갈 땐 50%를 조금이라도 넘겼으면 한다. 여러분이 한 작업이 대통령과 함께 절반의 성공, 그다음 정권 재창출로 이어지는, 그런 10년의 꿈이 이뤄지면 좋겠다"고 강조했다.



지난 6월 14일 출범한 국정위는 두 달간 활동하면서 이 대통령 5년 임기 동안 달성해야 할 123개 국정과제를 선별해 전날 청와대 영빈관에서 공개했다.

<연합>