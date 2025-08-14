“APEC 성공 개최 총력”… 조현 외교부 장관, 경주서 준비상황 점검

정상회의장·미디어센터·만찬장 등 시찰… 조셉 윤 주한 美대사대리·김석기 국회 외통위원장 동행

주낙영 시장 “남은 기간 철저히 준비해 역대 가장 성공적인 APEC 만들 것” 재차 강조

경북 경주시는 13일 조현 외교부 장관이 경주를 찾아 오는 10월 열리는 ‘2025 APEC 정상회의’ 준비 현장을 점검했다고 14일 밝혔다.

13일 경주화백컨벤션센터에서 열린 APEC 정상회의 준비 현장 점검에서 조현 외교부 장관이 김석기 국회 외통위원장의 설명을 듣고 있다. 경주시 제공

이번 점검에는 주낙영 경주시장을 비롯 조셉 윤 주한미국대사관 대사대리, 김석기 외교통일위원장을 비롯한 국회 외통위 소속 위원, 김학홍 경북도 행정부지사가 함께했다.

조 장관 일행은 경주화백컨벤션센터(HICO)에 조성 중인 정상회의장과 미디어센터를 시작으로, 정부·기업 대표단 숙소 후보지, 정상만찬 개최지인 경주국립박물관 등을 잇따라 둘러봤다.

현장에서는 시설 조성 현황과 운영 계획을 보고받고, 외빈 동선 및 경호, 의전 등 세부 준비사항을 점검했다.

13일 경주시 교촌마을 인근 한옥 카페를 찾아 조현 장관(왼쪽 세번째)과 주낙영 경주시장(오른쪽 첫번째), 김석기(오른쪽 두번째) 국회 외통위원장 등과 기념촬영을 하고 있다.

주낙영 시장은 “미국대사관 측에서 매우 만족스러운 평가를 내린 만큼 남은 기간 준비를 더욱 철저히 하겠다”며 “역대 가장 성공적인 APEC 정상회의가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

조현 장관은 “이번 APEC 정상회의는 대한민국의 국격을 높이고, 아태 지역 경제협력 선도국으로서의 위상을 입증하는 계기가 돼야 한다”며 “K-컬처와 역사·문화의 품격을 전 세계에 알리는 장이 될 수 있도록 준비하겠다”고 밝혔다.