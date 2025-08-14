"동생도 얼굴 천재" 차은우 동생, '유퀴즈'서 4초 간 훈훈한 비주얼 포착

지난 6월 방영된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'의 '영화 <인턴>의 실사판, 반도체 회사 부사장에서 인턴으로!' 방송분에서 포착된 차은우 동생(오른쪽). tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우 친동생의 훈훈한 비주얼이 공개돼 화제다.

14일 각종 온라인 커뮤니티에는 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 차은우의 친동생이 출연했다는 글과 자료 사진이 확산됐다.

차은우 동생의 모습이 포착된 회차는 지난 6월 방영된 '영화 <인턴>의 실사판, 반도체 회사 부사장에서 인턴으로!' 방송분으로, 반도체 회사 부사장에서 66세 시니어 인턴으로 일하는 오창규 씨의 이야기가 소개됐다.

해당 스토리의 끝 부분에는 오창규 씨와 회사 부원들이 함께 걷는 장면이 공개 됐는데, 가장 오른쪽에 선 남성이 차은우의 동생으로 알려졌다.

지난 해 12월 방영된 tvN '핀란드 셋방살이'에서 포착된 차은우 동생(왼쪽 상단). tvN '핀란드 셋방살이'

그는 큰 키와 건장한 체격에 흰 바지와 검은 폴로 셔츠를 착용해 단정한 모습을 보였으며, 4초 남짓한 장면에도 형 못지 않은 남다른 비주얼을 선보였다.

동생의 이름은 이동휘로 중국 푸단대 출신이며 국내 유명 광고회사에 근무 중인 것으로 알려졌다.

한편, 동생은 지난 해 12월 tvN 예능 '핀란드 셋방살이'에서 차은우가 자택에서 요리하는 영상 일부분에도 등장한 바 있다.