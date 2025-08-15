특검 “김건희 피의사실 대부분 진술거부”‥ 4시간 만에 종료

“공천개입 여론조사 질문 마쳐”

윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨에 대한 민중기 특별검사팀의 구속 후 첫 조사가 약 4시간 만에 종료됐다. 김 씨는 대부분 혐의에 대해 진술을 거부한 것으로 파악됐다.

윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 서울 서초구 서울중앙지법을 나서고 있다. 사진공동취재단

문홍주 특검보는 14일 오후 언론 브리핑에서 “피의자 김건희를 상대로 부당 선거개입, 공천개입 관련 조사를 진행했다”며 “피의자는 현재 조사를 마치고 조서 열람 중”이라고 밝혔다.

김 씨는 이날 오전 9시 52분쯤 호송차를 타고 특검 사무실이 마련된 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 도착했다.

오전 9시 56분부터 11시 57분까지 2시간 동안 오전 조사가 이뤄졌고, 오후 1시 32분 조사를 재개해 약 40분 만인 오후 2시 10분에 조사가 종료됐다. 쉬는 시간을 제외한 총 조사 시간은 2시간 40분에 그쳤다.

문 특검보는 “피의자가 대부분 피의사실에 대해 진술거부권을 행사했다”며 “저희가 준비한 질문은 공천개입 중 여론조사로 그 부분에 관한 질문을 마쳤고 피의자가 진술을 거부해서 일찍 종료됐다”고 설명했다.

나흘 뒤인 오는 18일 김 씨를 다시 불러 추가 조사를 진행할 예정이라고 문 특검보는 설명했다.

김 씨가 특검팀에 조사받는 건 지난 6일에 이어 두 번째다. 12일 오후 늦게 증거 인멸 우려로 구속영장이 발부된 이후에는 첫 조사다. 특검팀은 이날 김 씨를 상대로 명태균 공천개입 의혹에 대해 집중적으로 캐물은 것으로 전해졌다.