송강호, 소속사 이적… GD와 ‘한솥밥’

갤럭시코퍼레이션과 ‘사인’

배우 송강호(사진)가 그룹 빅뱅의 멤버 지드래곤과 한솥밥을 먹게 됐다. 갤럭시코퍼레이션은 14일 송강호기 전속계약을 체결하면서 공식 1호 소속 배우가 됐다고 밝혔다. 지드래곤의 소속사로 잘 알려진 갤럭시코퍼레이션은 인공지능(AI) 엔터테크 기업을 표방한다.



최용호 갤럭시코퍼레이션 대표는 “글로벌 영화산업 세계화에 크게 기여한 송강호 배우와 함께 새로운 AI 엔터테크 시대를 열게 돼 매우 영광”이라고 말했다. 송강호는 ‘괴물’(2006)부터 ‘변호인’(2013), ‘택시운전사’(2017), ‘기생충’(2019)까지 네 편의 천만 관객 영화를 보유하고 있다.