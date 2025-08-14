포항시립포은흥해도서관, 가을 맞이 음악·영화 특성화 프로그램 운영

‘오페라의 유령’부터 ‘레미제라블’까지, ‘고전의 향연, 음악과 영화가 만날 때’ 운영

포항시립포은흥해도서관은 오는 9월부터 11월까지 매주 금요일, 시민을 위한 음악 특성화 프로그램 ‘고전의 향연, 음악과 영화가 만날 때’를 운영한다고 14일 밝혔다.

이번 프로그램은 ‘오페라의 유령’, ‘레미제라블’, ‘컴플리트 언노운’ 등 다양한 영화 속 음악을 감상하며 삶의 여러 모습과 인간의 내면을 성찰하는 시간을 제공한다.

‘고전의 향연, 음악과 영화가 만날 때’ 수강생 모집 포스터. 포항시 제공

단순한 감상을 넘어 예술적 감성과 문화적 소양을 함께 키울 수 있는 특별한 기회가 될 것으로 기대된다.

총 12강으로 구성된 이 프로그램은 9월 5일부터 11월 28일까지 매주 금요일 오후 2~4시까지 포은흥해도서관 2층 프로그램실 1에서 진행된다.

참가 대상은 포항시민 12명이며, 접수는 이달 20일부터 포항시립도서관 홈페이지에서 선착순으로 진행된다.

신청 방법과 자세한 내용은 포항시립도서관 홈페이지 공지사항을 참고하거나 포은흥해도서관으로 문의하면 된다.

서양진 시립도서관장은 “이번 프로그램은 시민들이 음악과 영화 속에서 마음의 여유를 찾고, 문화적 깊이를 더할 수 있도록 기획됐다”며 “많은 시민이 참여해 다가오는 가을을 더욱 풍성하게 보내길 바란다”고 말했다.