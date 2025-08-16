생각하는 근육 단련… 주체적인 삶 개척

비판적 사고의 힘/ 스텔라 코트렐/ 윤영삼 옮김/ 크레센도/ 2만6000원

전통적인 엘리트 중심 대학교육시스템을 개방적인 교육시스템으로 바꾸기 위해 평생 노력한 저자가 제시하는 비판적 사고의 힘을 기르는 방법이다. 이성적으로 사고하고, 의심하고 성찰하는 능력이 필요한 비판적 사고는 대학 입학, 회사 취업, 일상의 논쟁, ‘가짜 뉴스’ 선별 등에 주요하게 활용된다. 저자는 비판적 사고를 “면밀하게 초점을 맞춰 집중하는 기술, 분석하고 해부하고 평가하는 기술, 선별하고 판단하는 기술, 이런 것들을 종합하여 타당한 결론을 이끌어내는 기술이 바로 비판적 사고”라고 말한다.(8쪽)

스텔라 코트렐/ 윤영삼 옮김/ 크레센도/ 2만6000원

비판적 사고를 훈련할 수 있는 단계별 로드맵에 따라, 다양한 예문과 연습문제를 제공하여 독자가 직접 풀어보고 자신의 이해도를 확인할 수 있는 테스트를 제공한다. 논증을 이해하고 텍스트를 분석하고 효과적으로 글을 쓰는 법까지 설명한다. 더 나아가 취업준비, 경력개발, 직무능력 향상까지 생각하는 근육을 단련해 삶의 전반에 더 나은 판단과 선택을 하고 주체적인 삶을 살 수 있도록 도와준다.