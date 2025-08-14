대한항공, 인천국제공항 제2여객터미널 라운지에 ‘라이브 스테이션’ 도입 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

데이비드 페이시 기내식기판 및 라운지부문 부사장(오른쪽 세 번째)이 14일 인천국제공항 제2터미널 대한항공 마일러클럽에서 열린 신규라운지 오픈 행사에서 '라이브 스테이션'을 체험하고 있다. 국내 5성급 호텔 셰프들이 즉석에서 조리해주는 오픈 키친 겸 라이브 스테이션이 처음으로 도입된 이번 라운지는 오는 18일부터 일반에 공개된다.

14일 인천국제공항 제2터미널 대한항공 마일러클럽에서 열린 신규라운지 오픈 행사가 열리고 있다. 국내 5성급 호텔 셰프들이 즉석에서 조리해주는 오픈 키친 겸 라이브 스테이션이 처음으로 도입된 이번 라운지는 오는 18일부터 일반에 공개된다.

14일 인천국제공항 제2터미널에서 열린 대한항공 신규라운지 오픈 행사에서 대한항공 직원들이 마일러 클럽을 소개하고 있다.

14일 인천국제공항 제2터미널 대한항공 마일러클럽에서 열린 신규라운지 오픈 행사가 열리고 있다. 국내 5성급 호텔 셰프들이 즉석에서 조리해주는 오픈 키친 겸 라이브 스테이션이 처음으로 도입된 이번 라운지는 오는 18일부터 일반에 공개된다.

14일 인천국제공항 제2터미널 대한항공 마일러클럽에서 열린 신규라운지 오픈 행사가 열리고 있다. 국내 5성급 호텔 셰프들이 즉석에서 조리해주는 오픈 키친 겸 라이브 스테이션이 처음으로 도입된 이번 라운지는 오는 18일부터 일반에 공개된다.

14일 인천국제공항 제2터미널 대한항공 마일러클럽에서 열린 신규라운지 오픈 행사가 열리고 있다.

대한항공은 인천국제공항 라운지의 대대적인 리뉴얼을 마치고 14일 사전 공개 행사를 열었다. 이날 공개한 라운지는 인천국제공항 제2여객터미널 면세 구역에 위치한 마일러 클럽과 프레스티지 동편 (우측) 라운지다. 정식 개장은 오는 18일에 한다.

대한항공은 항공기 탑승 전부터 승객들이 럭셔리한 여행 경험을 할 수 있도록 공항 라운지를 하이엔드 공간으로 탈바꿈했다. 입구에 들어서는 순간부터 고급스러운 호텔 로비에 도착한 듯한 느낌을 준다. 식사는 물론 샤워실, 회의실, 웰니스(Wellness) 등 다양한 승객 요구에 맞춘 공간을 정성스럽게 마련했다. 국내 5성급 호텔 셰프들이 즉석에서 조리해주는 ‘라이브 스테이션(Live Station)’을 도입한 점도 공항 라운지 분야의 획기적인 시도로 평가받는다.